GOTREK
Der Spiegel: Сколько ещё Европа сможет финансировать Украину
Издание Der Spiegel подняло вопрос о финансовых последствиях для Европы в связи с предоставлением Украине многомиллиардных кредитов. Ключевые вопросы — кто несёт ответственность за основной долг в 90 млрд евро и кто будет выплачивать проценты.

Анализ, опубликованный немецким изданием Der Spiegel, проливает свет на механизмы и возможные последствия финансовой поддержки Украины со стороны Европейского союза. Рассматривая планы на 2026–2027 годы, данные позволяют оценить не только непосредственные затраты, но и долгосрочную способность ЕС поддерживать текущий уровень помощи.

Согласно данным, ЕС планирует выделить Украине кредит в размере €90 млрд на два года, с выплатами по €45 млрд во II квартале 2026 и 2027 годов соответственно. Ежегодные процентные расходы начнутся с €1 млрд и вырастут до €3 млрд.Ключевой особенностью распределения затрат является принцип пропорциональности, т.е. расходы распределяются между странами-членами пропорционально их доле в совокупном валовом национальном доходе ЕС. На Германию, как крупнейшую экономику,с 22% дохода, теоретически ляжет около €600–700 млн ежегодных процентных платежей при ставке в €3 млрд. Исключением являются Чехия, Венгрия и Словакия. Они договорились об освобождении от финансовых обязательств по этому кредиту в обмен на политическое согласие. Однако их совокупный вес (3,6% ВНД) незначительно увеличит нагрузку на остальные страны.

Официально возврат основного долга Украиной поставлен в зависимость от получения репараций от России после окончания конфликта — условие, которое в Брюсселе, судя по тональности статьи, многие рассматривают как крайне гипотетическое. В материале подчёркивается скептицизм относительно возврата кредита. Выдвигается тезис, что Россия не намерена платить репарации (да и с какой стати), а значит, кредит де-факто превращается в безвозвратную финансовую помощь. В качестве потенциальных источников погашения задолженности перед самим собой ЕС рассматривает замороженные резервы Банка России (правовой статус и последствия такого шага остаются крайне спорными) и бюджетный резерв ЕС — разница между максимальными взносами стран и лимитами расходов.

Главный вывод Der Spiegel, основанный на оценках Еврокомиссии, заключается в том, что для экономики ЕС объёмом €18 трлн в год, даже такие многомиллиардные кредиты являются управляемыми. Для сравнения приводится программа NextGenerationEU на €700+ млрд, запущенная во время пандемии. На её фоне €90 млрд за два года выглядят как значительная, но не экстраординарная нагрузка, лишь незначительно влияющая на дефицит бюджета союза.

Это свидетельствует о глубокой финансовой "подушке безопасности" ЕС, которая теоретически позволяет поддерживать Украину в сопоставимых масштабах и за пределами 2027 года. Сопротивление отдельных стран, как показывает ситуация с Чехией, Венгрией и Словакией, можно нивелировать политическими и финансовыми компромиссами, не ставя под угрозу общие решения.

Однако статья указывает на более серьёзное, чем финансирование, ограничение: деградация военно-промышленного комплекса (ВПК) Европы. Деньги есть, но возможности быстро превратить их в необходимые объёмы вооружения, боеприпасов и техники ограничены. Необходима масштабная реконструкция и переориентация промышленности, на что требуются годы. Это создаёт стратегическое окно возможностей. Пока европейский ВПК наращивает мощности, его способность насыщать потребности Украины остаётся ограниченной. Этот период может рассматриваться как время, которое нужно использовать максимально эффективно.

Данные, проанализированные Der Spiegel, рисуют картину ЕС как стороны, обладающей значительным финансовым запасом прочности для долгосрочной поддержки Украины. Вопрос стоит не в возможности выделить средства, а в политической воле и приоритетах, которые, судя по заявлениям Еврокомиссии, пока склоняются к продолжению помощи, учитывая "что стоит на кону".

Главный вопрос для Европы — не найти десятки миллиардов евро, а в сжатые сроки восстановить свой оборонно-промышленный потенциал, превращая финансовые ресурсы в реальную военную мощь. Именно эта гонка между финансовой выносливостью ЕС и скоростью перестройки его ВПК, на фоне развития ситуации на фронте, будет определять динамику конфликта в ближайшие годы. Для России, как отмечено в исходном анализе, актуальной задачей становится использование текущего периода относительной "слабости" европейской оборонной промышленности, поскольку в долгосрочной перспективе финансовые возможности ЕС позволяют ему наращивать поддержку.

#россия #украина #аналитика #геополитика #еврокомиссия #впк #репарации #derspiegel
Источник: spiegel.de
