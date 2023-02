За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В середине февраля 2023 года президент Microsoft Брэд Смит заявил о подписанном соглашении между Microsoft и Nintendo с GeForce Now. Теперь все игры от Microsoft будут в равной степени появляться и на других платформах. Красивое заявление, что должно показать общественности, благосклонность компании к другим платформам

Не подмажешь – не поедешь

Взятка - это передача лицу или организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, других выгод, а также оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных прав за совершение действий в интересах дающего.

Microsoft официально сделала предложение Nintendo и Nvidia за положительное решение антимонопольного вопроса. Если бы это предложение было ДО покупки Microsoft Activision Blizzard - это было бы коммерческим предложением. Но, ДО сделки, Microsoft запретила выпускать свои игры в сервисе зеленых. А сейчас - это давление на регулирующие органы

Что четко и ясно показывает, будите нам помогать, получите плюшек. Не будите помогать - останетесь без них.

Minecraft

Самая популярная игра в игровой индустрии. Возможно, только тетрис сможет составить ей конкуренцию по количеству, но по прибыльности ей нет равных. Ни GTA V, ни Genshin Impact, ни Fortnite даже близко не подобрались по доходности к этой игре. Microsoft хочет, что бы эта игра была везде и доступна каждому. Эксклюзивность - это не про Microsoft

Steam - самый популярный игровой магазин на персональных компьютерах. Магазин, в котором нет Minecraft

Обратная совместимость - Minecraft - это игра, которой нет в обратной совместимости

Xbox Play Anywhere - игра про кубики не попадает под эту инициативу. Более того, даже для ПК существуют версии для Win 10 и отдельно для более ранних версий

Из любого заявления Microsoft есть некоторые исключения, о которых не говорят. Все упирается в деньги.

Президент Microsoft Брэд Смит

Думаю, никто никогда не слышал об этом человеке. А где Фил "балабол" Спенсер? Разве это не его поляна? Не он должен объявлять о таких договоренностях? Это главный Юрисконсульт Microsoft по урегулированию спорных вопросов. В наше время таких людей называют Медиатор. А в гик культуре - "Сол Гудман" - человек решающий ваши проблемы. Это говорит о том, что обычные варианты решения вопроса исчерпаны.





В своем твиттере, Бред Смит написал (гугл перевод)

Microsoft и Nintendo уже провели переговоры и подписали юридически обязывающее 10-летнее соглашение о предоставлении Call of Duty игрокам Nintendo — в тот же день, что и Xbox, с полной функциональностью и паритетом контента — чтобы они могли играть в Call of Duty так же, как игроки Xbox и PlayStation. наслаждайтесь Call of Duty. Мы стремимся предоставить долгосрочный равный доступ к Call of Duty другим игровым платформам, предоставляя больше возможностей для выбора большему количеству игроков и усиливая конкуренцию на игровом рынке.

В глаза бросаются сразу три момента.

Нет ни единого упоминания платформы персональных компьютеров

Есть четкая отсылка к игрокам PlayStation, которые никакого отношения не имеют к данному соглашению (странная отсылка при наличии первого пункта)

Нет ни одного упоминания, о какой конкретно консоли Nintendo идет речь.

Вытекает один МАААЛЕНЬКИЙ момент - у компании Microsoft нет студий, которые смогли бы портировать игры на консоли Большой N. Они НЕ планируют создавать таких студий. Учитывая, что игры должны выходить раз в квартал, нужно много ресурсов для портирования с x64 на ARM. Альтернативный вариант. На консолях Nintendo Switch есть возможность стриминга игр из облака. Не все знают, Но данной возможности уже несколько лет. Например, можно поиграть в Control в 4к с лучами на этой малышке

Игры Xbox будут в Nvidia GeForce Now

Буквально через пару часов объявили о новой договоренности с Nvidia и ее облачным сервисом. В этот момент расставились все точки над i. Каким образом, Xbox game studio сможет портировать свои игры на платформу Nintedno и каким образом они будут появляться.

Очередная глупость

На заседании по антимонопольному регулированию, компания Microsoft объявляет, что при помощи другой своей монополии Xbox Cloud Gaming будет распространять свои игры на сторонних платформах, тем самым, расширяя свою монополию на облачные сервисы. То есть, компания не только дает взятки двум небольшим конкурентам для решения вопроса, но и рассказывает, что ждя решения своих проблем будет использовать одну из своих монополий. Я многое могу понять, но что бы настолько халтурно подойти к решению вопроса - это надо постараться

Филькина грамота

Фил "балабол" Спенсер в последнее время редко высказывается по теме. В основном твердит: "Все идет по плану, мы ждем положительного решения вопроса". А на заднем фоне регулярно появляются десятки "новых президентов и их замов". Доходит до того, что обсуждают сериал The Last of Us и увязывают его со сделкой. Грандиозный документ "10 лет игры Microsoft будут выходить на всех платформах". Краеугольный камень. Лучшее предложение в истории.... Которое ни кто не видел. Не все понимают, но нарушение договора (а точнее соглашение), не отменит сделки по покупке. Возвращаясь к вопросу о Minecraft - заявлять и декларировать можно что угодно, пока вопрос не упирается в деньги. Можно обещать и красиво декларировать что угодно. Мир игровой индустрии - это дикое поле. Все делают что хотят и им за это ничего не будет. Вспомним историю с королевскими битвами - сколько было подражателей? Вроде и патент на механику был. Вспомним обещание выпустить самую последнюю Windows 10? Деньги не пахнут и можно его нарушить. В любом договоре можно написать миллион пунктов и оговорок, а потом найти столько же вариантов обойти все запреты. Фил "балабол" Спенсер предлагает Sony подписать Филькину грамоту и завершить монополизацию рынка