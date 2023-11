Релиз игры намечен на январь 2024 года.

Представители компании THQ Nordic, взявшей на себя ответственность за перезапуск тайтла Alone in the Dark, поделились с геймерами новым геймплейным роликом хоррора. Ознакомиться с видео можно на хостинге YouTube.

Длительность материала составляет почти 8 минут. В ролике осветили моменты из сюжетных кампаний сразу двух главных персонажей. Их исполнением занялись именитые актеры. Первый – это Дэвид Харбор, известный по сериалу «Очень странные дела». Второго персонажа воплощает Джоди Комер, получившая признание после фильма «Убивая Еву».





Также в ролике показали процесс исследования локаций, несколько примеров головоломок, сражения с врагами и диалоги с НПС. Согласно сюжету, протагонисту необходимо встретиться с мужчиной, которого зовут Джереми. Это всего лишь одна из целей персонажа.

Перезапуск состоится уже в начале следующего года, во второй половине января. Студия выпустит тайтл сразу на все платформы, включая компьютер и консоли PS5 и Xbox.