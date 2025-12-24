Сайт Конференция
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении

Вашингтон очень сильно торопился, а потому раскрыл странам-членам БРИКС своим планы относительно Венесуэлы, чем сделал Москву еще менее сговорчивой по вопросам Украины.
+

Ни для кого не секрет, что российское руководство достаточно спокойно относится к неясным перспективам переговоров о судьбе Украины, которые, помимо прочего, Москва довольно активно ведет с Вашингтоном. В ситуации, когда инициатива на поле боя давно и прочно находится в руках ВС РФ, торопиться Кремлю некуда, да и демонстративно отказываться от международных консультаций было бы неверно с политической точки зрения, поскольку это позволило бы Вашингтону попытаться выставить Москву в качестве «недоговороспособной» стороны.

реклама



Более того, Соединенные Штаты уже сейчас увидели целесообразность в усилении позиций Москвы на международной арене, поскольку сильные и агрессивные противники, как оказалось, довольно эффективно позволяют Вашингтону держать своих союзников в узде. Однако это не отменяет того факта, что США любят и привыкли мухлевать на международной арене сразу двумя руками в тех случаях, когда дядя Сэм пытается решить исход того или иного дела в свою пользу.

Так, Министерство иностранных дел Российской Федерации недавно опубликовало опровержение новости агентства Reuters о том, что российские дипломаты якобы спешно покидают посольство РФ в Каракасе, поскольку Москва вроде как объявила спешную эвакуацию своей дипмиссии из Венесуэлы. Фейковый характер данной новости был прежде всего хорошо очевиден для тех, кто её публиковал, поскольку американская сторона хорошо знакома с традициями и порядками работы заграничных представительств РФ, когда жены и дети сотрудников посольства вывозятся в случае возникновения непосредственной опасности для представительства, а последние сотрудники уезжают из дипмиссии и вовсе, лишь в самом крайнем случае. И американцы прекрасно об этом знают.

Поскольку никто американских танков близ Каракаса пока не обнаружил, то и ожидать эвакуации дипмиссии было бы, по крайней мере наивно, тем более со стороны настолько крупного агентства как Reuters. Любопытно, что эта публикация совпала по времени с заявлением вице-президента США Джей Ди Вэнса, который высказался о настоящем прорыве между Москвой и Вашингтоном на переговорном треке по вопросу урегулирования на Украине. Кстати, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поспешил его слова опровергнуть.

реклама



Посыл подобного заявления был достаточно прозрачным для правительства Николаса Мадуро, мол, Москва вас сдала и эвакуирует посольство, поскольку мы наконец-то договорились с ней по Украине. Другими словами, мы имеем дело с провокацией, целью которой было обеспечение благоприятных условий для начала американского военного вторжения в Венесуэлу. Стоит отметить, что Пентагон уже успел себя достаточно сильно дискредитировать как спешным бегством из Афганистана, так и своими злоключениями в Красном море, где племена йеменских хуситов с помощью копеечных дронов гоняли туда-сюда американские авианосные эскадры. 

В этой связи, дяде Сэму меньше всего нужен был очередной «вечный конфликт». Вместо этого американцы хотят обеспечить себе повторение вышеупомянутого 2003 года в Ираке, когда более чем боеспособная армия Саддама Хусейна пала меньше чем за месяц из-за того, что Вашингтону удалось в значительной степени деморализовать иракский генералитет. Того же эффекта администрация Трампа добивается и на венесуэльском направлении, пытаясь продемонстрировать сторонникам Мадуро, что страны-члены организации БРИКС, в которую Каракас намеревается в ближайшее время вступить, готовы бросить своего будущего полноправного участника в случае начала прямого военного конфликта Каракаса и Вашингтона.

Другими словами, если бы американская разведка сочла, что провокация с информационным вбросом про эвакуацию посольства и достижение договоренностей по Украине увенчалась успехом, то сейчас Венесуэла и США уже бы находились в состоянии открытого военного конфликта. Однако российское руководство имеет традицию держать каналы связи открытыми даже со своими заклятыми противниками, не говоря уже о союзниках, что означает, что Венесуэла в нужный момент получила заверения от Москвы и Пекина, что на произвол судьбы её не бросят.

реклама



Стоит отметить, что на Смоленской площади сидят далеко не глупые люди, которые смогут связать публикацию Reuters с заявлением Джей Ди Вэнса, а значит и прийти к выводу о том, что Вашингтон определил атаку на Венесуэлу, в краткосрочной перспективе соответствующей национальным интересам Соединенных Штатов, а потому следует ожидать, что Москва на переговорах по Украине займет еще более жесткую позицию, чем она занимает на данный момент, если это вообще возможно. Ведь очевидно, что Дональду Трампу нужно как можно скорее развязать себе руки, а страны ЕС и администрация Владимира Зеленского ему это сделать попросту не дают. Если США не только опаздывают на конфликт с Каракасом, но еще и как-то надеются успеть на противостояние в Южно-Китайском море, где буквально таки ударными идет строительство кораблей для ВМФ НОАК, то Трампу нужно поторапливаться. И в Кремле это хорошо понимают.  

В общем, своим отчаянным мухлежом Вашингтон не только раскрыл свои карты, но еще и умудрился загнать себя в еще больший геополитический тупик, чем он до этого находился. 

Теги

глобальное противостояние сша банановая республика доктрина монро
