Тестирование одного из крупнейших обновлений для Galaxy закончено, и в следующем месяце оно начнёт поступать к пользователям.

Портал ITHome, ссылаясь на официальное заявление Samsung, сообщает, что глобальное развёртывание финальной версии обновления One UI 7.0 для смартфонов и планшетов Galaxy начнётся в начале апреля. Более того, теперь известна конкретная дата и список моделей, которые получат апдейт в первую очередь.

Итак, серия обновлений начнётся с 7 апреля. В первую очередь предсказуемо будут обновлены прошлогодние флагманы Galaxy S24, а также складные модели Z Fold 6 и Z Flip 6.

Чуть позже, предположительно тоже в апреле, обновление ожидает Galaxy S24 FE, всю серию Galaxy S23, включая S23 FE, а также складные модели Z Fold 5 и Z Flip 5. Апдейт ждёт и флагманские планшеты серий Galaxy Tab S10 и S9.

Таков список гаджетов, которые получат стабильную версию One UI 7.0 самыми первыми. Разумеется, это не всё, и уже в мае пойдёт следующая волна обновлений, которая затронет более старые и более доступные по цене устройства. Здесь конкретики пока нет, но энтузиасты предполагают, что следующими на очереди станут серии S22 и S21, а также многочисленные девайсы линейки Galaxy A.

Обновление One UI 7.0 приносит с собой весьма обширный список нововведений, заметная часть которых связана с нейросетями и искусственным интеллектом. ИИ ещё лучше будет помогать в написании текстов: корректировать ошибки, предлагать свои варианты, а также составлять резюме и различные выжимки. Алгоритмы также активно используются при наборе текста для ускорения ввода.

Ещё нейросети улучшат работу с графикой и аудио. В первом случае речь идёт об усовершенствованной генерации изображений, для которой теперь можно использовать и эскизы, и текстовые подсказки. Разумеется, поддерживается и редактирование уже готовых изображений.

В случае с аудио упоминается удаление фонового шума из сообщений и видео, чтобы убрать, например, звуки ветра или окружающих посторонних людей. Также Samsung обещает некий новый ИИ-инструмент по конвертации видео в GIF-файлы.

Увы, значительная часть функций, как и раньше, потребуют подключение к интернету и наличие учётной записи Samsung. Наконец, корейская компания отмечает, что ещё сильнее интегрировала свой софт с флагманскими нейросетями Google Gemini. Последние за прошедший год сильно эволюционировали и теперь могут понимать даже самые сложные пользовательские запросы.

В свою очередь, ресурс Passionategeekz отмечает, что в One UI 7.0 и помимо новомодных ИИ-функций есть много иных новшеств. Так, упоминаются новые функции интерфейса Now Bar и Now Brief. Первая помогает отслеживать прогресс различных операций в реальном времени даже с экрана блокировки, другая – предоставляет пользователю важные персонализированные сводки.

Также расширены возможности настройки интерфейса под себя, включая внешний вид списка приложений. Существенной переработке подверглось приложение камеры, которое теперь оптимизировано для комфортного управления одной рукой. Наконец, упоминаются многочисленные правки дизайна и юзабилити (удобства использования) по всей системе. В случае несогласия пользователя с некоторыми изменениями предусмотрены опции возвращения к прежним вариантам.

Напомним, что в основе One UI 7.0 лежит ОС Android 15. Оболочка уже изначально предустановлена на все флагманы Galaxy S25, а также на выпущенные недавно смартфоны среднего звена Galaxy A26, A36 и A56. One UI 7.0 будет применён и для недорогих моделей компании, включая уже анонсированный гаджет Galaxy A06 5G. Некоторые источники называют версию 7.0 самым крупным обновлением фирменной оболочки Samsung за шесть лет.