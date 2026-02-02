Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Sennheiser выпустила линейку недорогих проводных наушников с портом USB-C
Наушники можно соединять прямо с Android-смартфонами, iPad, ноутбуками и даже с iPhone 15 и 16 без использования адаптеров

Компания Sennheiser представила линейку наушников «U» с возможностью подключения к аудио источнику с помощью порта USB-C. Линейка включает полноразмерные модели HD 400U и внутриканальные наушники CX 80U, предлагая проводное соединение.

Может быть интересно

Наушники Sennheiser линейки «U» оснащены вместо аудио разъемом 3.5 мм портом USB-C. Это небольшое изменение значительно повышает удобство использования устройства. Теперь наушники можно напрямую подключать к Android-смартфонам, iPad, ноутбукам и даже iPhone 15 и 16 серии без переходников. Подключаясь через USB-C, наушники обходят встроенные усилители для наушников в бюджетных устройствах. Вместо этого они используют собственные встроенные ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) для обработки аудио.

Обе модели, HD 400U и CX 80U, поддерживают воспроизведение в формате 24 бит/96 кГц, что соответствует стандарту Hi-Res Audio. В отличие от бюджетных Bluetooth-наушников, сжимающих аудио для передачи данных, эти проводные модели обеспечивают детализированное звучание, которое обычно доступно только в более дорогих беспроводных наушниках.

#android #ipad #iphone 15 #usb-c #sennheiser #cx 80u #hd 400u
Источник: digitaltrends.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung Galaxy S25 Ultra оказался единственным премиальным смартфоном среди топ-10 моделей
+
Начались рулежные испытания первого серийного беспилотного танкера MQ-25 Stingray для ВМС США
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
6
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
2
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
1
Топовые смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Dimensity 9600 выйдут одновременно с iPhone 18
+
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
10
На мировой рынок выходит игровой MiniLED-монитор Xiaomi G Pro 27Qi 2026 с частотой обновления 180 Гц
+
Появились фото китайского истребителя шестого поколения с одновременно работающими тремя двигателями
+
В Германии заблокировали приобретение мобильных систем РЭБ MAUS за €600 млн
+
GizmoChina: Geekbench подтвердил флагманскую начинку глобальной версии Xiaomi Pad 8 Pro
+
США одобрили продажу Израилю оружия на $6,5 млрд
+
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
На YouTube-канале протестировали Titan V в паре с Ryzen 7 7800X3D и добились высокого fps в играх
+
Злоумышленники украли 4556 ETH у криптовалютного кита с помощью атаки на адрес
1
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
1
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
В Китае испытывают уже четвертый прототип первого в мире истребителя шестого поколения
2

Популярные статьи

Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
3
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
11
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
1

Сейчас обсуждают

Windmark_
07:59
Курс доллара глянь идиот .
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
deema35
07:52
" Но есть серьезный недостаток: процесс чтения информации является деструктивным. После считывания биты обнуляются, и контроллеру приходится сразу же перезаписывать их обратно, если нужно сохранить да...
Энтузиаст собрал USB-накопитель размером с тарелку, используя древнюю технологию магнитной памяти
aoxoa1
07:51
Современные компиляторы медленей чем старые под 32-битную архитектуру. Слишком многим они попутно обросли. Модные языки, модные уникодные строки, модные структуры хранения и предсталвения данных - это...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
lighteon
07:51
Карта с пассивным охлаждением, возможности разгона искусственно урезаны через Биос, что очевидно и требуется редактировать Биос. Последнее - это обычная практика при оверклокинге (:
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
corsi
07:27
Кратко - у Интел тех.процесс говно. Ничего нового мы не узнали.
WCCFTech: Чипы Apple для iPhone не будут использовать передовые технологии Intel
Wrong_look_by_Krogot
06:55
Человек-краб с Марса - тоже культовая вещь.
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
count
06:19
знаменитая передовая индийская электроника
Military Watch Magazine: Глубоко модернизированный Су-57 с индийской авионикой может превзойти F-35
si-cat
06:14
"..Пока, для производства и сложного ремонта HANX нужна специализированная инфраструктура инновационного кампуса.." Дети. Мужики за ленточкой уж 2 года печатают безо всяких "кампусов" 🤣🤣🤣
Военные США разработали дрон, почти полностью состоящий из распечатанных на 3D-принтере запчастей
Алекс Федор
04:39
в юности тоже какое только дерьмо не слушал
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Алекс Федор
04:37
Цель OEM инженера максимально сэкономить не в ущерб гарантии
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter