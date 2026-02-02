Наушники можно соединять прямо с Android-смартфонами, iPad, ноутбуками и даже с iPhone 15 и 16 без использования адаптеров

Компания Sennheiser представила линейку наушников «U» с возможностью подключения к аудио источнику с помощью порта USB-C. Линейка включает полноразмерные модели HD 400U и внутриканальные наушники CX 80U, предлагая проводное соединение.

Наушники Sennheiser линейки «U» оснащены вместо аудио разъемом 3.5 мм портом USB-C. Это небольшое изменение значительно повышает удобство использования устройства. Теперь наушники можно напрямую подключать к Android-смартфонам, iPad, ноутбукам и даже iPhone 15 и 16 серии без переходников. Подключаясь через USB-C, наушники обходят встроенные усилители для наушников в бюджетных устройствах. Вместо этого они используют собственные встроенные ЦАП (цифро-аналоговые преобразователи) для обработки аудио.

Обе модели, HD 400U и CX 80U, поддерживают воспроизведение в формате 24 бит/96 кГц, что соответствует стандарту Hi-Res Audio. В отличие от бюджетных Bluetooth-наушников, сжимающих аудио для передачи данных, эти проводные модели обеспечивают детализированное звучание, которое обычно доступно только в более дорогих беспроводных наушниках.