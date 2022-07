Только что это меняет?..

У Ubisoft сейчас на руках имеется огромное количество проблемных проектов-недостроев. Без лишних размышлений в голову приходят Skull & Bones, ремейк Prince of Persia The Sands of Time и Beyond Good & Evil 2. Периодически французская компания выходит на связь, сообщая, что её многострадальные творения не закрыты, и их производство продолжается. Сейчас очередь дошла до Beyond Good & Evil 2.

В небольшом отчёте перед инвесторами Ubisoft перечислила проекты, находящиеся сейчас в активной разработке. Среди них, как вы прекрасно поняли ещё по заголовку данного материала, имеется и Beyond Good & Evil 2. Никаких дополнительных подробностей игры опубликовано не было.

Согласно имеющимся на сегодняшний день донесениям от инсайдеров, до завершения работы над проектом ещё далеко: в лучшем случае его релиз состоится в 2024 году, однако мы знаем, чем обычно заканчиваются подобные предположения.