Слоган «Как в 50 выглядеть на все 100» обретает всё новые и новые смыслы.

На днях Naughty Dog официально продемонстрировала первые кадры так называемого ремейка первой части The Last of Us. По факту, нас ждёт графически более совершенная версия игры, однако не все нововведения были восприняты геймерами с энтузиазмом. Так, например, игроки заметили, что персонажи в обновлённой версии The Last of Us стали выглядеть заметно старше своих аналогов из оригинальной игры, но особенно заметно это стало в случае с Тесс, напарницей Джоэла.

В обновлённой версии игры у Тесс появились мимические морщины, а также очевидные возрастные изменения лица вроде носогубных складок. Многие игроки считают, что мы имеем дело просто с неудачной игрой света в ремейке, но на деле подобные изменения никакой «игрой света» не объяснить.

Согласно фанатской энциклопедии The Last of Us, возраст Тесс на момент действия игры составляет 34 года. Выглядит обновлённая версия героини на 34 года или же на десяток лет старше, тут уж, как говорится, вопрос восприятия: биологические часы у всех разные.

The Last of Us Part I, а именно так называется «ремейк», выйдет в свет второго сентября на PlayStation 5. Некоторое время спустя проект доберётся и до компьютеров.