Которые не требовали практически никакого «скилла» для выжимания максимума из их возможностей.

За несколько лет своего существования Overwatch из геройского шутера превратился в MOBA от первого лица с элементами (лишь элементами) шутера. Связано это было с контентной поддержкой проекта, в рамках которой игру наводнили персонажи, требовательность которых к навыкам геймеров была столь неприемлемо низка, что вызывала праведный гнев среди тех, кому повезло застать времена расцвета Overwatch. Среди таких персонажей, в частности, Ориса и Кулак Смерти. К счастью, под конец жизненного цикла своего геройского шутера Blizzard решила анонсировать его сиквел, и вот, мы потихоньку получаем информацию о том, какие изменения в способностях героев ждут нас в новой части боевика.

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Судя по анонсированным изменениям, Blizzard всерьёз прислушалась к требованиям игроков. Так, Ориса в Overwatch 2 утратила все свои вызывавшие у игроков ярость привычные активные способности, включая энергетический барьер, которые были заменены новыми.

Фанатам Overwatch ещё предстоит познать, что было лучше, но на сегодняшний день известно, что Ориса отныне будет стрелять крупнокалиберными снарядами, скорострельность которых будет ограничиваться механикой перегрева орудия. В режиме защиты Ориса временно замедляется, получает прибавку к здоровью, а также снижает темп перегрева орудия. Таким образом, в режиме защиты Ориса способна активнее держать оборону. Вместе с тем Орису снарядили особым копьём, которое можно использовать как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

Что же до Кулака Смерти, то теперь этот гиперактивный боец перекочевал в класс танков, то есть, в его задачу отныне будет входить не истребление оппонентов нажатием одной-двух кнопок без необходимости прицеливания, а активная защита своих союзников. Кулак Смерти в Overwatch 2 получил удвоенный запас здоровья, а способность «Апперкот» заменили на «Силовой блок», снижающий проходящий через него урон до 10 % от номинального. Наконец, разрушительная способность «Реактивного удара» многократно ослаблена: больше никаких мгновенных убийств от ударов о стены.

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Напомним, что закрытое бета-тестирование Overwatch 2 стартует 26 апреля. В первый этап включат наиболее везучих участников сообщества. Как долго будет продолжаться тестирование, каким изменениям подверглись другие, ничуть не менее «бесячие» персонажи Overwatch, а также когда состоится полноценный релиз сиквела — всё это пока вопросы, оставленные без ответов.