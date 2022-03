Разработчики сделали повествование максимально самодостаточным.

Из предыдущих публикаций касательно The Wolf Among Us 2 мы знаем, что события сиквела развернутся спустя примерно полтора года после событий оригинальной игры, то есть, игрокам рекомендуется быть, что называется, «в теме». Безусловно, разбираться в сюжете The Wolf Among Us при прохождении сиквела совсем не повредит, однако это вовсе не обязательное условие. По крайней мере, так считает глава возрождённой Telltale Games Джейми Оттили.

По словам господина Оттили, в The Wolf Among Us 2 применяется максимально самодостаточное повествование, а вступительная часть к первому эпизоду игры лаконично и максимально чётко даст игрокам представление о том, что происходило в мире игры в течение полутора лет.

Релиз The Wolf Among Us 2 должен состояться в следующем году, без конкретных «окон». Проще говоря, ждать ещё долго.