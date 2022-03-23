Из предыдущих публикаций касательно The Wolf Among Us 2 мы знаем, что события сиквела развернутся спустя примерно полтора года после событий оригинальной игры, то есть, игрокам рекомендуется быть, что называется, «в теме». Безусловно, разбираться в сюжете The Wolf Among Us при прохождении сиквела совсем не повредит, однако это вовсе не обязательное условие. По крайней мере, так считает глава возрождённой Telltale Games Джейми Оттили.
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По словам господина Оттили, в The Wolf Among Us 2 применяется максимально самодостаточное повествование, а вступительная часть к первому эпизоду игры лаконично и максимально чётко даст игрокам представление о том, что происходило в мире игры в течение полутора лет.
Релиз The Wolf Among Us 2 должен состояться в следующем году, без конкретных «окон». Проще говоря, ждать ещё долго.