Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
The Wolf Among Us 2 поступит в продажу с субтитрами на русском языке
Атмосферная штука.

реклама

Приключенческая игра The Wolf Among Us 2 получит перевод на русский язык — заявлены только субтитры, что давно стало стандартом. Соответствующая информация появилась на странице проекта в магазине Epic Games Store. Там же есть краткое описание сиквела на русском языке.

реклама

По данным со страницы EGS, игра получит озвучку только на английском языке и текстовый перевод на 10 языков, включая русский. Ни системных требований, ни вменяемых деталей сюжета там нет. Напомним, оригинальная The Wolf Among Us вышла ещё в 2013 году, но перевода на русский язык не получила.

Про вторую часть на странице в Epic Games Store есть следующая информация: «Персонажи сказок реальны и ходят среди нас по Нью-Йорку. Играйте за Бигби, Большого и Страшного Серого Волка, шерифа из Фейблтауна, в суровом детективном мире в стиле нуар, где нет хэппи-эндов».

Релиз The Wolf Among Us 2 состоится в 2024 году на ПК в Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Некоторое время назад разработчики перенесли релиз игры, чтобы избежать переработок и выгорания сотрудников.

#telltale games #the wolf among us 2
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Третий сезон комедийного приключения Sam & Max: The Devil’s Playhouse тоже получит свою ремастер-версию
The Wolf Among Us 2 выйдет только в следующем году — релиз отложили, чтобы избежать переработок
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
13
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
+
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
15
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
31
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
11
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
1

Сейчас обсуждают

Дядя Z
21:02
вообще не интересно истории про обаму-чмо читать
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Дядя Z
21:00
обама-чмо.На всех машинах в том дясятилетии писали
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Дядя Z
20:54
а чем хохлы будут,жопой своей расплачиваться,за всё это оружие поставленное.Оружие там в нычках лежит,его хохлы просто вынимают.
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Андрей Жуков
20:41
Ты призываешь к баррикадам?
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
Андрей Жуков
20:40
Просто очередной раз умоются, что у нас ничего своего нет! От слова - совсем!!! Хотя им хоть ссы в глаза, а им всё божья роса! Буква "Ю"
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
strelok1999maks
20:35
На гарантию не распространяется, пломб никаких нету ни на крышке, ни на системе охлаждения. Ну а у кого распространяется и не хотят её терять, пусть дальше используют максимум 50% мощности процессора,...
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
swr5
20:17
Там еще более интересно, Барак Обама вскоре после смерти своего личного шеф-повара был замечен в пятницу играющим в гольф с синяком под глазом и перевязанной рукой.
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Анна Невская
20:09
Они говорят про жилой дом неподалеку, куда прилетела ракета ПВО. но дом, к слову, еще не заселен. Про здание СБУ никто с украинской стороны даже не отрицает. Только говорят, что там никого не было. Но...
Разрушенное ракетами здание СБУ в Днепропетровске называется жилым домом украинскими СМИ
Василий Гаврош-Морозов
19:56
если бы нёс ракеты - сдували бы загодя. но история не терпит сослагательных склонений. сдувают пустыми.
Зачем Вашингтон направляет БПЛА MQ-9 руководству Тайваня
xxxFlashxxx
19:32
Папа одной рукой педуардов на браки благославляет, другой педофилов из своей конторы прикрывает, под его начальством гомоепископня трудится, и тут же про оскорбление Бога вещает. Рехнулся совсем, ду...
Папа Римский призвал РФ возобновить «зерновую сделку»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем