Атмосферная штука.

Приключенческая игра The Wolf Among Us 2 получит перевод на русский язык — заявлены только субтитры, что давно стало стандартом. Соответствующая информация появилась на странице проекта в магазине Epic Games Store. Там же есть краткое описание сиквела на русском языке.

По данным со страницы EGS, игра получит озвучку только на английском языке и текстовый перевод на 10 языков, включая русский. Ни системных требований, ни вменяемых деталей сюжета там нет. Напомним, оригинальная The Wolf Among Us вышла ещё в 2013 году, но перевода на русский язык не получила.

Про вторую часть на странице в Epic Games Store есть следующая информация: «Персонажи сказок реальны и ходят среди нас по Нью-Йорку. Играйте за Бигби, Большого и Страшного Серого Волка, шерифа из Фейблтауна, в суровом детективном мире в стиле нуар, где нет хэппи-эндов».

Релиз The Wolf Among Us 2 состоится в 2024 году на ПК в Epic Games Store, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One. Некоторое время назад разработчики перенесли релиз игры, чтобы избежать переработок и выгорания сотрудников.