Там пафос, нежить и всё остальное.

На YouTube-канале игрового издания IGN появился трейлер ролевой игры в открытом мире Flintlock: The Siege of Dawn. В представленном видео главная героиня и её необычный спутник эффектно и эффективно разбираются с нежитью.

реклама

За разработку Flintlock отвечает компания A44 — ранее она выпустила вполне состоятельный и получивший хорошие отзывы прессы и игроков ролевой боевик Ashen. Посильную помощью в создании проекта оказывают представители издательства Kepler Interactive.

Сюжет в Flintlock: The Siege of Dawn максимально пафосный: дверь в загробный мир открыта, везде ужас и паника, человечество оказалось под угрозой истребления восставшей нежитью. Героиню, кстати, зовут Нор Ванек, она член коалиционной армии, а имя таинственного спутника — Энки, он владеет магическими приёмами.

Одна из важнейших компонент Flintlock: The Siege of Dawn — очень продуманная боевая система. Тут и огнестрельное оружие, и магия, и даже топоры есть. Всё это важно комбинировать для получения наилучшего результата.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

За всеми остальными подробностями следует обратиться к официальной страничке игры в Steam. Релиз Flintlock: The Siege of Dawn должен случиться до конца года, среди целевых платформ есть не только ПК, но также PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.