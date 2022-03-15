На YouTube-канале игрового издания IGN появился трейлер ролевой игры в открытом мире Flintlock: The Siege of Dawn. В представленном видео главная героиня и её необычный спутник эффектно и эффективно разбираются с нежитью.
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За разработку Flintlock отвечает компания A44 — ранее она выпустила вполне состоятельный и получивший хорошие отзывы прессы и игроков ролевой боевик Ashen. Посильную помощью в создании проекта оказывают представители издательства Kepler Interactive.
Сюжет в Flintlock: The Siege of Dawn максимально пафосный: дверь в загробный мир открыта, везде ужас и паника, человечество оказалось под угрозой истребления восставшей нежитью. Героиню, кстати, зовут Нор Ванек, она член коалиционной армии, а имя таинственного спутника — Энки, он владеет магическими приёмами.
Одна из важнейших компонент Flintlock: The Siege of Dawn — очень продуманная боевая система. Тут и огнестрельное оружие, и магия, и даже топоры есть. Всё это важно комбинировать для получения наилучшего результата.
За всеми остальными подробностями следует обратиться к официальной страничке игры в Steam. Релиз Flintlock: The Siege of Dawn должен случиться до конца года, среди целевых платформ есть не только ПК, но также PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.