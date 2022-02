Дополнение, конечно, единственное, что достойно внимания.

В начале декабря релиз дополнения Legacy of the Sith для Star Wars The Old Republic был отложен на два месяца. Не успели мы и оглянуться, как они миновали, и вот, аддон уже доступен для установки. Вместе с тем разработчики представили нашему вниманию кинематографический трейлер Disorder («Беспорядок»), приуроченный к десятилетию проекта.

Итак, сюжет Legacy of the Sith разворачивается вокруг ситха-отступника Дарта Малгуса, в поисках которого нам предстоит побывать на планете Манаан и в других отдалённых частях далёкой-далёкой галактики. Помимо новой сюжетной линии в дополнении добавили новые боевые механики, позволяющие объединять способности разных классов в одном персонаже, а максимальный уровень увеличили до восьмидесятого. Чтобы не было совсем скучно, классам добавили новые уникальные способности.

Наконец, в дополнении появилась усовершенствованная система генерации персонажа, дополнительные миссии для высокоуровневых персонажей, а также масса мелких, но от этого не менее важных изменений и нововведений.