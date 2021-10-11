Несмотря на то, что Rockstar официально анонсировала сборник ремастеров Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas, вокруг данного проекта всё ещё существует ореол таинственности. Связано это с тем, что Rockstar не объявила ни дат выхода сборника, ни его стоимость для конечного геймера. А там, где нет информации официальной, плодится информация инсайдерская.
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Так, согласно сведениям издания Video Games Chronicle, сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition выйдет как в «цифре», так и на физических носителях, и старт продаж последних запланирован на 7 декабря для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Физические версии для консолей PlayStation 5 и Xbox Series поступят в продажу в следующем году. Цифровые версии Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, согласно сведениям инсайдеров, выйдут месяцем раньше: 11 ноября.
Важно помнить, что на данный момент мы оперируем исключительно неофициальными сведениями. Официально известно только то, что на PC и консолях текущего и прошлого поколений сборник выйдет в этом году, а на мобильных устройствах — в следующем.