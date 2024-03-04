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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Rockstar Games требуется тестировщик русской локализации — вероятно, для GTA 6
Кто-то очень наивный думает, что это делается для рынка СНГ вне России.

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Несмотря на то, что Take-Two Interactive, в состав которой входит Rockstar Games, ушла с российского рынка в 2022 году и возвращаться, по крайней мере, во всеуслышание, не торопится, русские локализации в играх её производства всё же продолжат создаваться. По крайней мере, на это указывает позиция тестировщика русской локализации в списке вакансий Rockstar Games.

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От соискателя требуется скрупулёзно работать над выявлением проблем и ошибок в локализации. Подразумевается, что сотрудник свободно владеет целевым языком (в данном случае русским), дабы способствовать повышению общего качества локализации.

Сама вакансия ограничена контрактом на один год, из чего нетрудно сделать вывод о том, что, скорее всего, речь идёт о проверке локализации для грядущей Grand Theft Auto VI. Безусловно, при создании локализации Rockstar рассчитывает именно на российский рынок, хоть и формально её родительская компания с российского рынка и ушла. Потому что можно сколько угодно делать вид, что локализация делается для русскоговорящих жителей других стран СНГ, но давайте будем реалистами: основным и наиболее платёжеспособным русскоязычным рынком видеоигр был именно российский.

Возвращаясь к теме Grand Theft Auto VI, напомним, что игра была официально представлена в декабре прошлого года. Место действия — современный Вайс-Сити. Год релиза — 2025-й.

#rockstar games #gta 6 #grand theft auto 6 #gta vi #grand theft auto vi
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Rockstar заявила, что прошлогодняя утечка данных по GTA VI стоила компании $5 миллионов
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