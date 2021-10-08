Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдеры уже знают точную дату выхода сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition
Выглядит как всегда правдоподобно.
анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
-20000р на RTX 3070 Gigabyte Gaming - смотри цену
Неожиданно упала цена 3060 Ti на 10 000р
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена

Около часа назад Rockstar Games официально подтвердила все слухи и анонсировала сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, в состав которого войдёт третья номерная часть серии, а также Vice City и San Andreas. Разработчики только анонсировали проект, перечислили его целевые платформы и огласили примерные сроки выхода сборника на каждой из них, лишив нас самой важной информации — точной даты релиза.

реклама

Впрочем, там, где молчат официальные разработчики, на помощь геймерам спешат инсайдеры. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который на своём поприще скоро сможет спокойно конкурировать с журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером, заявил, что Rockstar планирует выпустить Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition уже 11 ноября на PC и консолях PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений. По сведениям Хендерсона, Rockstar огласит данную информацию 22 октября — в день 20-летия Grand Theft Auto III — первой 3D-игры культовой серии.

анонсы и реклама
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-39 000р на MSI RTX 3080
Крутейшая 3060 Asus STRIX дешево в Ситилинке
RTX 3080 подешевела на треть за неделю
-20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
-17000р на RTX 3070 ASUS
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На текущий момент известно, что Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition порадует улучшенной графикой и усовершенствованными геймплейными механиками. Rockstar пока не подтвердила, но и не опровергла информацию об использовании в ремастерах движка Unreal Engine. Ждём оглашения всей необходимой информации уже в ближайшие недели.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
В Rockstar Games Launcher нашли логотипы ремастеров трилогии Grand Theft Auto
В Rockstar Games Launcher обнаружены упоминания Unreal-версий GTA III, Vice City и San Andreas
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение игровых ПК 2011 и 2021 года и цен на них
166
The Witcher 3: Wild Hunt - тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
10
О торрентах, лицензионном ПО и законодательных инициативах Госдумы
131
В Сети идёт сбор подписей против возбуждения уголовных дел по статье о "шпионских гаджетах"
31
Лицензионная Windows 10 pro всего за $14 с возможностью обновления до Windows 11 в магазине Supercdk
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat. Часть вторая
3
Метавселенная оказывает все большее влияние на физический мир
29
Обзор и тестирование процессорной СВО ASUS ROG Ryujin II 360
22

Сейчас обсуждают

Юрий Левин
20:55
Сейчас почти у каждого человека есть телефон с мобильным интернетом,зачем вставлять лишнюю симку в планшет ',платить за неё ,когда можно раздать с телефона вайфай,и не лишние 2000 рублей,за неполноцен...
Обзор планшета Lenovo Tab P11 TB-J606L 128Gb LTE производства 2021 года
Катерина Стец
20:50
:DD
Флагманская GeForce RTX 3090 Ti может получить 10752 ядра CUDA, интерфейс PCIe 5.0 и ценник в $1499
ROKK666
20:49
Зашел пожрать комменты?)
Отключаем компонент Virtualization-Based Security (VBS) для ускорения Windows 11
Not Sure
20:48
https://i.makeagif.com/media/11-07-2017/t60gGSv.jpg
Firefox начала показывать рекламу в адресной строке, но её можно отключить
St-john
20:48
Решили напоследок еще немного капусты срубить. Их логика понятна, хоть и чмошна - лучше прослыть передастом и что-то заработать чем гордо уйти на дно, сохранив хоть какое-то лицо.
Авторы Marvel’s Avengers нарушили обещание и стали продавать в игре «ускорители»
Not Sure
20:47
Вы недооцениваете степень идиотизма там. Вот это правительство хотя бы понимало, что интеллект - это самое важное, почему фильм всё-таки ненаучная фантастика: https://ic.pics.livejournal.com/d_zykin/1...
Эксперты проекта "Роскомсвобода" рассказали о негативных последствиях "суверенизации Рунета"
Spambomber_1
20:45
Зачем это Вам? Слишком сложно будет для мозжечка сторожа, идите и охраняйте. Если умеете.
Эксперты проекта "Роскомсвобода" рассказали о негативных последствиях "суверенизации Рунета"
Not Sure
20:42
Вы что, Любимому Руководителю перечить будете?! Он же сказал, как отрезал - ОДИН НАРОД.
Телеканал Звезда показал российский беспилотный боевой самолет С-70 «Охотник»
tourist777
20:39
Согласен. Тем более они сами говорят, что в следующем году будут какие-то существенные изменения, в сейчас- это просто открытый бета тест. Не более.
Windows 11 замедляет все процессоры AMD Ryzen в играх – падение fps в онлайн-шутерах доходит до 15%
AfroOverlord
20:39
Любишь фашизм, люби и милитаризм!
Телеканал Звезда показал российский беспилотный боевой самолет С-70 «Охотник»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем