Около часа назад Rockstar Games официально подтвердила все слухи и анонсировала сборник Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, в состав которого войдёт третья номерная часть серии, а также Vice City и San Andreas. Разработчики только анонсировали проект, перечислили его целевые платформы и огласили примерные сроки выхода сборника на каждой из них, лишив нас самой важной информации — точной даты релиза.
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Впрочем, там, где молчат официальные разработчики, на помощь геймерам спешат инсайдеры. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который на своём поприще скоро сможет спокойно конкурировать с журналистом Bloomberg Джейсоном Шрайером, заявил, что Rockstar планирует выпустить Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition уже 11 ноября на PC и консолях PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений. По сведениям Хендерсона, Rockstar огласит данную информацию 22 октября — в день 20-летия Grand Theft Auto III — первой 3D-игры культовой серии.
На текущий момент известно, что Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition порадует улучшенной графикой и усовершенствованными геймплейными механиками. Rockstar пока не подтвердила, но и не опровергла информацию об использовании в ремастерах движка Unreal Engine. Ждём оглашения всей необходимой информации уже в ближайшие недели.