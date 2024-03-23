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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Релиз Grand Theft Auto VI может быть отложен до 2026 года — Kotaku
Работники, которые пришли работать, работать не хотят, а хотят получать зарплаты.

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Официально релиз Grand Theft Auto VI назначен на 2025 год. Понятно, что за последующие месяцы многое может измениться, и, похоже, в случае с новым творением Rockstar Games ситуация движется именно в этом направлении. Так, издание Kotaku, которое имеет огромные связи в игровой индустрии, сообщает о том, что выход Grand Theft Auto VI может задержаться до 2026 года.

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Причина задержки связана с тем, что разработчики, как бы это помягче выразиться, работать не желают, а хотят ставить условия работодателю. Как отмечает Kotaku, Rockstar призывает своих сотрудников вернуться к исполнению обязанностей в офисах, но разработчики, отмечая, что они нанимались работать дистанционно из дома, на такие условия не согласны.

Rockstar хочет вернуть сотрудников в офисы, потому что темпы производства игры в условиях дистанционной работы, как вы понимаете, неудовлетворительные: мало кто обладает должным уровнем самоконтроля, чтобы, сидя дома, уделять всю полноту рабочего времени непосредственно выполнению своих обязанностей. В этом плане желание Rockstar, которая платит разработчикам за работу, а не за сидение дома, абсолютно правомерное и естественное.

От себя хотелось бы добавить, что девелоперам следует вести себя скромнее: игровая индустрия сегодня крайне перенасыщена различными видеоиграми, и борьба за свободное время геймера, которое у него по определению не бесконечное, сейчас становится во главу угла. Следует помнить, что во многих игровых компаниях происходят массовые сокращения, и в таких условиях фордыбачиться и ставить условия работодателю — не самый разумный шаг.

#rockstar games #gta 6 #rockstar north #grand theft auto 6 #gta vi #grand theft auto vi
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Rockstar Games требуется тестировщик русской локализации — вероятно, для GTA 6
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