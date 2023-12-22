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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Rockstar заявила, что прошлогодняя утечка данных по GTA VI стоила компании $5 миллионов
Копейки, если что.

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Когда в сентябре прошлого года некий ушлый хакер смог проникнуть в «очень случайно» ослабленную систему защиты Rockstar Games и вытащить с серверов компании рабочую сборку GTA VI, компания из-за данного происшествия понесла убытки. Почему убытки из-за этого вообще имели место, хороший вопрос, ведь ничего материального, да и в целом ценного с серверов компании «утащено» не было, а единственным последствием стал лишь тот факт, что все узнали, что проект действительно находится в активной разработке.

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Но у Rockstar на этот счёт своё мнение: в рамках судебного заседания по делу взломщика Ариона Куртажа, который, собственно, и выложил в Сеть вытащенные им с серверов Rockstar файлы по GTA VI, компания заявила об убытках в пять миллионов долларов и неких «тысячах» человеко-часов работы.

Адвокаты взломщика справедливо утверждали, что на самом деле никакого ущерба Rockstar не понесла, что подтверждается колоссальным интересом пользователей к дебютному официальному трейлеру GTA VI, а действия подзащитного можно охарактеризовать разве что как хулиганство, но в конечном счёте Куртажа упекли в больницу, поскольку сочли его якобы опасным для общества на фоне заявлений о том, что он продолжит заниматься своей хакерской деятельностью. Вот такая система правосудия в США.

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Что до Grand Theft Auto VI, то официальный дебютный трейлер проекта был опубликован в начале декабря. Из видеоролика можно понять, что действие новинки развернётся в Вайс-Сити, а временем действия станут либо наши дни, либо 2010-е. Для большей конкретики требуются дополнительные видео и официальные подробности. Релиз — в 2025 году.

#rockstar games #grand theft auto 6 #grand theft auto vi
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