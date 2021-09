В минувший четверг, который в нашей редакционной новостной ленте плавно перетёк в пятницу, Sony провела мероприятие PlayStation Showcase 2021, на котором показала просто неприлично и неожиданно много «годного» контента. Именно на этом мероприятии были официально анонсированы ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, PC-версия Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy, а также две новых игры во вселенной Marvel — Spider-Man 2 и Wolverine.

Последние две, а также God of War Ragnarok, трейлер которой впервые показали именно на PlayStation Showcase, стали самыми популярными играми из числа показанных на данном мероприятии.

Анонсирующий трейлер Marvel’s Spider-Man 2 удостоился 8,7 млн просмотров на YouTube, премьерный трейлер God of War Ragnarok — 5,1 млн просмотров, ну и Marvel’s Wolverine про Росомаху — 2,5 млн просмотров. Дополнительно стоит отметить Star Wars Knights of the Old Republic Remake, чей трейлер с 2,4 млн просмотров лишь чуть-чуть недотянул до третьего места.

По всей видимости, до The Game Awards 2021, которая традиционно пройдёт в конце года, крупных, глобальных игровых мероприятий в этом году уже не будет. Существует некоторая надежда на Tokyo Game Show 2021, которое пройдёт в конце сентября — начале октября, но на крупные анонсы в его рамках мы бы не рассчитывали.