Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok и Marvel’s Wolverine — самые популярные игры с PlayStation Showcase 2021

Ожидаемо. Засилье «Марвела».
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

В минувший четверг, который в нашей редакционной новостной ленте плавно перетёк в пятницу, Sony провела мероприятие PlayStation Showcase 2021, на котором показала просто неприлично и неожиданно много «годного» контента. Именно на этом мероприятии были официально анонсированы ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, PC-версия Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy, а также две новых игры во вселенной Marvel — Spider-Man 2 и Wolverine.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Последние две, а также God of War Ragnarok, трейлер которой впервые показали именно на PlayStation Showcase, стали самыми популярными играми из числа показанных на данном мероприятии.

Анонсирующий трейлер Marvel’s Spider-Man 2 удостоился 8,7 млн просмотров на YouTube, премьерный трейлер God of War Ragnarok — 5,1 млн просмотров, ну и Marvel’s Wolverine про Росомаху — 2,5 млн просмотров. Дополнительно стоит отметить Star Wars Knights of the Old Republic Remake, чей трейлер с 2,4 млн просмотров лишь чуть-чуть недотянул до третьего места.

реклама

По всей видимости, до The Game Awards 2021, которая традиционно пройдёт в конце года, крупных, глобальных игровых мероприятий в этом году уже не будет. Существует некоторая надежда на Tokyo Game Show 2021, которое пройдёт в конце сентября — начале октября, но на крупные анонсы в его рамках мы бы не рассчитывали.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Marvel’s Spider-Man 2, God of War Ragnarok и Marvel’s Wolverine — самые популярные игры с PlayStation Showcase 2021
1
Консольная версия Life is Strange True Colors работает при «кинематографических» 30 кадрах в секунду
6
Китайские геймеры очень расстроились, увидев в Life is Strange True Colors флаг независимого Тибета
9
Intel выпустила обновлённый драйвер для Kaby Lake-G и собирается сделать это ещё раз в марте
+
По договорённости с Valve доступ к двум популярным модам для Team Fortress 2 временно закрыт
5
Авторы ремейка Dead Space поделятся новыми подробностями проекта только в 2022-м
1

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 24
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 106
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 42
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разгон конвектора отопления — как быстро прогреть квартиру осенью
53
Рейтинг лучших RPG (ролевых игр) с девяностых до 2005 года включительно, часть первая, олдскульная
52
Как я заработал 63 тысячи рублей на Overclockers.ru
52
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Kingston FURY Renegade (KF436C16RB1K2/32) объемом 32 Гбайт
14
Тестируем GTX 970 на разных драйверах в игровых бенчмарках
42
Можно ли заработать на сайте Overclockers.Ru, или сколько видеокарт я купил за время работы блогером
24
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11

Сейчас обсуждают

Dr Kazay
16:27
Это им просто хуже всего. Остальным видимо лучше. Это все к чему. Новости не ресурсе просто огонь. Их пишут люди которые к технике не имеют отношнения. Вот что обидно.
Пользователи Linux продолжают испытывать проблемы с SSD накопителями Samsung 860 и 870
Slabachok
16:26
Ищешь пару?
Пользователи Linux продолжают испытывать проблемы с SSD накопителями Samsung 860 и 870
in_cognito
16:25
Там в заметке указано какие именно проблемы - линукс и амд.
Пользователи Linux продолжают испытывать проблемы с SSD накопителями Samsung 860 и 870
OsirisD2
16:23
Офигеть тут кремлеботов обитает, как обычно ночью своё грязное дело сделали https://roskomsvoboda.org/post/trolli-prigozhina-manipulirovali-smi/
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
nonses84
16:22
Походу тротлить будет так же, как самсунговое говно.
Стали известны характеристики чипсета Tensor от Google в смартфонах Pixel 6
Dr Kazay
16:21
Везде слова проблемы. А какие именно не пишут. Видимо автор как и пользователи не знают какие именно проблемы. Но подозревают что они есть. 😀😀😀😀😀😀 Возможно импотенция? Или понос? Из текста понят...
Пользователи Linux продолжают испытывать проблемы с SSD накопителями Samsung 860 и 870
LorDex
16:20
Я со времён трименшиона на ДВД не могу смотреть на дёрганную картинку в 24 кадра. Странно что нет массового перехода на 60fps кино и вся поддержка упирается в полусамопальные фиксы в плеерах.
Консольная версия Life is Strange True Colors работает при «кинематографических» 30 кадрах в секунду
OsirisD2
16:19
Дальний Восток так точно
Китайские геймеры очень расстроились, увидев в Life is Strange True Colors флаг независимого Тибета
OsirisD2
16:19
так у россиян также
Китайские геймеры очень расстроились, увидев в Life is Strange True Colors флаг независимого Тибета
トップ キャリー
16:18
Ничто не мешает, кроме инфляции, налогов на каждый чих, ублюдочных банков, свифтов и тонны прочего кала, а так да, обычные деньги круто
Разблокировка хешрейта RTX LHR вызывает резкие скачки энергопотребления - майнеры боятся за свои GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем