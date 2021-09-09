Sony всерьёз решила порадовать игровую общественность. Никто не ждал, что сегодня в рамках PlayStation Showcase будет показано столько «годного» товара, поэтому публиковать редакционные материалы надо оперативно. Итак, разработчики из Insomniac Games, наиболее известные, как авторы Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man Miles Morales, объявили о работе над Marvel’s Wolverine — отдельной игры про Росомаху, пожалуй, самого известного и любимого в народе супергероя из «Людей Икс».

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

К сожалению, подробностей, равно как и даты выхода пока нет, зато известна платформа — PlayStation 5.