Авторы Marvel’s Spider-Man работают над игрой про Росомаху
Sony всерьёз решила порадовать игровую общественность. Никто не ждал, что сегодня в рамках PlayStation Showcase будет показано столько «годного» товара, поэтому публиковать редакционные материалы надо оперативно. Итак, разработчики из Insomniac Games, наиболее известные, как авторы Marvel’s Spider-Man и Marvel’s Spider-Man Miles Morales, объявили о работе над Marvel’s Wolverine — отдельной игры про Росомаху, пожалуй, самого известного и любимого в народе супергероя из «Людей Икс».
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К сожалению, подробностей, равно как и даты выхода пока нет, зато известна платформа — PlayStation 5.
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