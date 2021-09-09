Анонсирован ремейк Star Wars: Knights of The Old Republic — одной из лучших игр в портфолио BioWare
В рамках презентации Sony был сделан официальный анонс ремейка Star Wars: Knights of The Old Republic — проекта, который по праву считается одним из лучших в портфолио «старой» BioWare.
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Разработкой ремейка занимается студия Aspyr, которая также поработала над переизданием Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy и Star Wars: Republic Commando. Издательские функции возьмёт на себя Lucasfilm Games. По случаю анонса нам даже показали небольшой ролик с участием Ревана, главного героя.
Проект должен сначала выйти только на консоли Playstation 5, но в ролике уточняется, что эксклюзивность эта временная. В блоге PlayStation написано, что ремейк в визуальном плане создаётся с нуля, но оригинальная история и персонажи сохранятся.
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Даты релиза у Star Wars: Knights of The Old Republic Remake пока нет.
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