В рамках презентации Sony был сделан официальный анонс ремейка Star Wars: Knights of The Old Republic — проекта, который по праву считается одним из лучших в портфолио «старой» BioWare.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Разработкой ремейка занимается студия Aspyr, которая также поработала над переизданием Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy и Star Wars: Republic Commando. Издательские функции возьмёт на себя Lucasfilm Games. По случаю анонса нам даже показали небольшой ролик с участием Ревана, главного героя.

Проект должен сначала выйти только на консоли Playstation 5, но в ролике уточняется, что эксклюзивность эта временная. В блоге PlayStation написано, что ремейк в визуальном плане создаётся с нуля, но оригинальная история и персонажи сохранятся.

реклама

Даты релиза у Star Wars: Knights of The Old Republic Remake пока нет.