Одним из громких анонсов в рамках PlayStation Showcase стала Marvel’s Spider-Man 2 — продолжение популярного экшена с Человеком-пауком в главной роли. Деталей, как свойственно сжатым временными рамками презентациям, пока не опубликовали, но в самом трейлере можно увидеть Венома — почти без риска предположим, что альтер-эго Питера Паркера придётся столкнуться с одним из своих злейших врагов.

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Релиз Marvel’s Spider-Man 2 назначен на 2023 год эксклюзивно для PlayStation 5.