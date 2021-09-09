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Официально: ремастеры Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy выйдут на PC и PS5

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Слухи, утечки и ошибочно оставленные упоминания в финансовых отчётах — всё это больше не имеет значения. Сегодня Sony в рамках мероприятия PlayStation Showcase продемонстрировала, что и вправду будет продолжать портировать свои культовые игры на персональные компьютеры. Встречаем, обновлённые варианты Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy, разработанные специально для PC и PlayStation 5.

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Релиз запланирован на начало следующего года, пока без конкретики.

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Сейчас обсуждают

Alex23
23:59
Так давно уже слили...
Sony официально анонсировала выход ремастера Uncharted 4 и дополнения Lost Legacy на ПК
¤Demon¤
23:55
Тож 2 ссд давно юзаю, первый с 2010 (64Гб, система пока так на нем и крутится), 2 - 2012 (180Гб, резервная ситсема + игры). Ну и 3-й не оч давно купил, nvme на 1ТБ, вроде в 2018.
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Блин, да нафиг она нужна на ПК без выпуска трилогии? Чем Сони думают?
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