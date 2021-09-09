Официально: ремастеры Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy выйдут на PC и PS5
Слухи, утечки и ошибочно оставленные упоминания в финансовых отчётах — всё это больше не имеет значения. Сегодня Sony в рамках мероприятия PlayStation Showcase продемонстрировала, что и вправду будет продолжать портировать свои культовые игры на персональные компьютеры. Встречаем, обновлённые варианты Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельное дополнение Uncharted The Lost Legacy, разработанные специально для PC и PlayStation 5.
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Релиз запланирован на начало следующего года, пока без конкретики.
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