Под конец основной части трансляции PlayStation Showcase состоялся премьерный показ трейлера God of War: Ragnarok — технологичного и очень атмосферного экшена, которые является, судя по всему, прямым продолжением God of War, выпущенной в 2018 году. То есть, приключения Кратоса и Атрея продолжаются.

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В ролике много красиво поставленного экшена, просторных локаций и завораживающих пейзажей. Мальчик, кстати, подрос и даже в первом трейлере досаждает Кратоса вопросами. А ещё тут есть юмор, который вполне органично вписан в повествование.

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Даты релиза проекта в ролике указано не было, но в ближайшие месяцы нас будут потчевать новой информацией, поэтому ждём и верим.