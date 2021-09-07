Ремастер Alan Wake представлен официально, PC-версия — эксклюзив Epic Games Store
Первые сведения о готовящейся обновлённой версии Alan Wake появились в Сети ещё в июне текущего года. Энтузиасты тогда распотрошили базу данных магазина Epic Games Store и смогли узнать, что проект существует ещё с середины 2019 года. Буквально пару дней назад случилась новая утечка от одного из тайваньских розничных магазинов, благодаря которому мы узнали, что ремастер разрабатывается для обоих поколений консолей.
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В конце концов, уже в самой Remedy Entertainment поняли, что хранить дальше молчание нет никакого смысла, и официально анонсировали Alan Wake Remastered. Итак, обновлённая версия культового хоррора выйдет на PC и консолях до конца текущего года. Для ремастера заявлены следующие технические новшества:
- поддержка разрешения 4K;
- обновлённая графика с улучшенными кинематографическими вставками;
- улучшенная модель главного героя;
- режим прохождения с аудио комментариями от разработчиков.
В переиздание также включат оба сюжетных дополнения — The Signal и The Writer. Проект должен выйти на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC. На компьютерах игра появится только в магазине Epic Games Store, ведь издателем Alan Wake Remastered является Epic Games.
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