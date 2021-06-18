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В базе данных Epic Games Store нашли упоминания Alan Wake Remastered и Final Fantasy VII Remake

Вполне разумное и, главное, соответствующее духу времени решение.
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Несмотря на свой чуть ли не культовый статус, Alan Wake даже на момент своего выхода не отличалась технологичной графикой; уж как она воспринимается сегодня — и говорить не стоит. Наиболее логичный шаг — выпуск ремастера, благодаря которому и «старички» молодость вспомнят, и молодёжь со знаковым проектом своего времени без чувства эстетического мучения познакомится. И вот, похоже, данный шаг видится логичным и разработчикам из Remedy.

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Внимательные пользователи и журналисты заметили, что в базе данных Epic Games Store имеется упоминание обновлённой версии приключений писателя с фонариком и поспешили поделиться с этой находкой с интернет-сообществом. Закономерно возник эффект цепной реакции, и материал стал распространяться от одного издания к другому. Добравшись, наконец, и до редакции Overclockers.ru. Параллельно также была обнаружена информация о PC-версии Final Fantasy VII Remake, которая сейчас доступна исключительно на консолях PlayStation прошлого и текущего поколений.

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Согласно утечке, Alan Wake Remastered существует ещё с середины 2019 года, тогда как PC-версия Final Fantasy VII Remake уже значительно «свежее» и датирована концом 2020-го. Последнее обновление базы с Alan Wake Remastered датировано вчерашним днём. Почему Remedy так долго «тянет» с анонсом ремастера своего самого знаменитого творения, сказать трудно, но и исключать того, что утечка может быть ложной, тоже нельзя. Хотя бы чтобы потом не расстраиваться.

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