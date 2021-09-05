О том, что на свет готовится появиться обновлённая версия культовой Alan Wake, в Сети информация появляется с поразительной регулярностью. Последний раз мы слышали об этом проекте в середине июня, когда соответствующее упоминание появилось в базе данных Epic Games Store, теперь же свежая утечка — уже из одного из тайваньских розничных магазинов.

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Судя по утечке, ремастер разрабатывается для обоих поколений консолей. Упоминаний PC-версии на сайте тайваньского магазина нет. Впрочем, вспоминая июньскую утечку, пользователей персональных компьютеров без внимания всё же не оставят.

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Сведения подтверждает известный аналитик Даниэль Ахмад, утверждающий, что ремастер Alan Wake официально анонсируют уже на следующей неделе. Предположительно, речь идёт о новом мероприятии PlayStation, запланированном на следующий четверг, 9 сентября. Там-то всё и прояснится.

Напомним, что оригинальной Alan Wake уже исполнилось 11 лет. Учитывая, что даже на релизе проект звёзд с неба в плане графики не хватал, ремастер с облагороженным внешним видом игре совсем не повредит.