CI Games рассказала, какими тиражами разошлись Lords of the Fallen и серия Sniper Ghost Warrior
Несколько часов назад стали известны новые подробности Lords of the Fallen 2, а теперь студия CI Games решила рассказать общественности, насколько успешными являются оригинальная Lords of the Fallen, а также «высокоточная» франшиза Sniper Ghost Warrior.
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Согласно статистике от разработчиков, общий тираж серии Sniper Ghost Warrior преодолел отметку в 11 миллионов копий. В частности, Sniper Ghost Warrior 3 была куплена три миллиона раз, а более «камерная» Sniper Ghost Warrior Contracts — один миллион раз. Что касается Lords of the Fallen, то по успешности в плане числа проданных копий она полностью соответствует Sniper Ghost Warrior 3.
Напомним, что Lords of the Fallen 2 планируется как самый амбициозный и крупный проект CI Games. В чём заключается амбициозность, пока не уточняют; известно лишь, что игроков ждут тёмно-фэнтезийный сеттинг и «бросающая вызов» боевая система. На сроки релиза пока даже не намекают; оно и понятно — проект неоднократно переходил из рук в руки и даже был перезапущен.
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