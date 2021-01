За шесть лет, прошедшие с момента анонса, Lords of the Fallen 2 пережила столько испытаний, сколько врагу не пожелаешь. Проект дважды переходил из рук в руки, причём с большими скандалами и несоответствиями заявлений «подрядчиков» действительности. В конце концов в сентябре минувшего года проект передали внутреннему подразделению CI Games под названием Hexworks, и вот, сегодня руководитель CI Games Марек Тыминьский поделился некоторыми подробностями.

реклама

анонсы и реклама -40% на HDD Fujitsu в Регарде 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

По словам господина Тыминьского, Lords of the Fallen 2 — крупнейший проект в истории CI Games. Предыдущая часть продавалась за полную цену и представляла собой полностью готовый с контентной точки зрения проект; сиквел продолжит эту традицию, но в более крупном масштабе. Lords of the Fallen 2 помимо прочего порадует сеттингом тёмного фэнтези и сложной, бросающей игроку вызов боевой системой.

О сроках выхода, даже приблизительных, естественно, говорить пока не приходится.