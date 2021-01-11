Многострадальная Lords of the Fallen 2 станет крупнейшим проектом CI Games
За шесть лет, прошедшие с момента анонса, Lords of the Fallen 2 пережила столько испытаний, сколько врагу не пожелаешь. Проект дважды переходил из рук в руки, причём с большими скандалами и несоответствиями заявлений «подрядчиков» действительности. В конце концов в сентябре минувшего года проект передали внутреннему подразделению CI Games под названием Hexworks, и вот, сегодня руководитель CI Games Марек Тыминьский поделился некоторыми подробностями.
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По словам господина Тыминьского, Lords of the Fallen 2 — крупнейший проект в истории CI Games. Предыдущая часть продавалась за полную цену и представляла собой полностью готовый с контентной точки зрения проект; сиквел продолжит эту традицию, но в более крупном масштабе. Lords of the Fallen 2 помимо прочего порадует сеттингом тёмного фэнтези и сложной, бросающей игроку вызов боевой системой.
О сроках выхода, даже приблизительных, естественно, говорить пока не приходится.
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