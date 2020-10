THQ Nordic совместно с HandyGames сообщили о выпуске сборника Neighbours back From Hell. В него входят переиздания обеих частей классических игр «Как достать соседа». Сам сборник доступен для покупки на PC (сразу на Steam, GOG, Epic Games Store), Xbox One и PlayStation 4. Версия для Nintendo Switch тоже имеется. Дешевле всего Neighbours back From Hell можно прикупить на PC (вне зависимости от цифрового магазина) — за 729 рублей.

В дилогии «Как достать соседа» мы играем за Вуди — героя телешоу, которому нужно как можно изящнее и изощрённые разыгрывать сварливого соседа. Аудитория постарше помнит эти оригинальные игры, оригинальные версии которых выходили на PC в 2003-м и 2004-м годах.

Переиздания же могут похвастаться улучшенной анимацией (оригинальные версии смотрятся совсем топорно в 2020-м), переработанным меню и интерфейсом, улучшенными декорациями, системой достижений и прочим. Разумеется, HD-графика и удвоенная частота выдаваемых кадров в секунду здесь тоже есть.<>/p