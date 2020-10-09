Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Состоялся релиз Neighbours back From Hell — сборника HD-версий головоломок «Как достать соседа»

1
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже

THQ Nordic совместно с HandyGames сообщили о выпуске сборника Neighbours back From Hell. В него входят переиздания обеих частей классических игр «Как достать соседа». Сам сборник доступен для покупки на PC (сразу на Steam, GOG, Epic Games Store), Xbox One и PlayStation 4. Версия для Nintendo Switch тоже имеется. Дешевле всего Neighbours back From Hell можно прикупить на PC (вне зависимости от цифрового магазина) — за 729 рублей.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В дилогии «Как достать соседа» мы играем за Вуди — героя телешоу, которому нужно как можно изящнее и изощрённые разыгрывать сварливого соседа. Аудитория постарше помнит эти оригинальные игры, оригинальные версии которых выходили на PC в 2003-м и 2004-м годах.

реклама

Переиздания же могут похвастаться улучшенной анимацией (оригинальные версии смотрятся совсем топорно в 2020-м), переработанным меню и интерфейсом, улучшенными декорациями, системой достижений и прочим. Разумеется, HD-графика и удвоенная частота выдаваемых кадров в секунду здесь тоже есть.<>/p

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

thq nordic handygames neighbours back from hell
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В пользовательском соглашении Baldur’s Gate III обнаружили шуточное обязательство сочинить песню по игре
+
Обновление Wasteland 3 значительно сократило время загрузки игровых уровней
+
Состоялся релиз Neighbours back From Hell — сборника HD-версий головоломок «Как достать соседа»
1
Выпущенная в сентябре Marvel’s Avengers стремительно теряет аудиторию в Steam
3
For Honor получит некстген-версию, игрокам на PS4 и Xbox One обещан бесплатный апгрейд
3
Бесплатный пролог и новые подробности Syberia: The World Before появились в Steam
6
Кооперативный боевик Outriders от авторов Painkiller выйдет лишь в начале следующего года
1
Разработка Final Fantasy XVI уже прошла первый большой этап
+

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 129
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 104
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираем причины, по которым Xbox Series X станет безоговорочным лидером следующего поколения консолей, а PlayStation 5 останется аутсайдером, плетущимся в хвосте
37
Core i5-10400F стал лучшим выбором, ПК на Ryzen 5 3600 обойдется заметно дороже — сравниваем цены
44
Я хочу продать свой игровой ПК и купить новую консоль – причины и ход мыслей
121
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
8
Обзор клавиатуры MSI Vigor GK50 Elite Kailh Blue
38
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть четвертая
6
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 2
9
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 3
9
Тестирование процессора Intel Core i7-10700КF в актуальных играх
5
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 4
2

Сейчас обсуждают

Beta Version
13:00
Топовые карты ради 1-2% выпускают. Остальным они нужны лишь для того, чтобы мидлы не стоили, как топ. И лучи нужны лишь тем 1-2%, да жертвам маркетинга.
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
Alexshanghai IntelAmdov
13:00
в играх не будет быстрее на 15-20% только потому, что упора в видео карту проц не отменяет шах и мат
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
Сергей Vorvort
12:59
Я оверклокер: прежде чем пользоваться "железом"нужно протестировать и разогнать. Или ты домохозяйка? Тогда тебе на Технокухню!
Поддержка настольных процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии станет доступна с января следующего года
Alexshanghai IntelAmdov
12:59
8-10 это уже перебор. но 5-6 вполне если речь идет о топовых решениях конечно.
Процессоры AMD Ryzen 5000 представлены официально - Zen3, на 19% возросший IPC, до 16 ядер/32 потоков с частотой до 4,9 GHz и на 26% больше производительности в играх по сравнению с Ryzen 3000X
Александр Канев
12:59
Так сейчас обычные телефоны тоже производят, лёгкие, автономные, с кнопочками, не лопаты и которые не выпадают. Не туда куда-то вы размышления завели
Флешбэк: Nokia 5800 XpressMusic – смартфон с сенсорным дисплеем, который стал началом заката эпохи
omoikane
12:59
огнетушителя должно быть два :D
AMD Ryzen 5 5600X представлен официально – производительность на ядро возросла на 20% – 4,7 ГГц в бусте за 299$ в продаже уже 5 ноября
K_Abadonna
12:59
За рефы "красных" традиционно отвечает Sapphire.
Последнее слово будет за AMD: компания готовит Navi 21 XTX
ragnar
12:59
Лучше взять нвидию, что бы не иметь чёрных экранов и кривых драйверов.
Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
Dmitry
12:58
Как и говорилось, АМД лохов будет доить всё больше.
Скрытая экономия: коробочные версии Ryzen 5000 лишились штатных охладителей
Winssy
12:58
Никакого вранья. Можете посмотреть, например, мои результаты до разгона памяти и после в Shadow of the Tomb Raider тут в конференции (+ 20-25 фпс). У меня процессор во всех случаях разогнан до 5,1ггц...
Выясняем, стоит ли покупать дорогую материнскую плату и ОЗУ для процессоров Intel – DDR4 2666 МГц VS 3200 МГц на Core i5-10400F от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем