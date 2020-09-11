Ubisoft прокомментировала недовольство игроков внешним видом ремейка Prince of Persia The Sands of Time
После анонса ремейка Prince of Persia The Sands of Time игровой сегмент Сети был неприятно удивлён внешним видом проекта. Игроки тут же ринулись сравнивать увиденные кадры с оригинальной игрой и указывать на халтуру разработчиков. Выглядит всё и правда не очень аппетитно, поэтому издание The Mako Reactor связалось с представителями Ubisoft и прямо задало вопрос о визуальной и технической составляющих ремейка.
реклама
Разработчики не стали ничего скрывать, тем более что скрывать нечего. По словам руководителя разработки Пьера-Сильвейна Гиреса, создатели ремейка намеренно использовали такой визуальный стиль, в том числе для того, чтобы не сливаться с играми серии Assassin’s Creed.
Непосредственно производством ремейка легендарной игры занимаются два индийских коллектива Ubisoft, расположенных в городах Пуне и Мумбаи. Игра находится в разработке уже больше двух с половиной лет, а на самом активном этапе производства ею занимались 170 различных специалистов. В бюджете ограничений не было, да и жёстко обозначенных «дедлайнов» тоже. Иными словами, всё, что мы видим — всё так и должно выглядеть.
реклама
реклама
Впрочем, без трудностей обойтись не удалось. Во-первых, разработчики потратили много сил, чтобы адаптировать движок Anvil под линейный проект, а во-вторых, много времени занял поиск золотой середины между оригинальной любимой игроками Prince of Persia The Sands of Time и нововведениями, которые добавятся в ремейке.
Удовлетворил ли кого-нибудь такой комментарий, сказать сложно: вряд ли игроки обрадуются тому факту, что всё так и задумывалось. Релиз Prince of Persia The Sands of Time Remake запланирован на 21 января.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила