После анонса ремейка Prince of Persia The Sands of Time игровой сегмент Сети был неприятно удивлён внешним видом проекта. Игроки тут же ринулись сравнивать увиденные кадры с оригинальной игрой и указывать на халтуру разработчиков. Выглядит всё и правда не очень аппетитно, поэтому издание The Mako Reactor связалось с представителями Ubisoft и прямо задало вопрос о визуальной и технической составляющих ремейка.

Разработчики не стали ничего скрывать, тем более что скрывать нечего. По словам руководителя разработки Пьера-Сильвейна Гиреса, создатели ремейка намеренно использовали такой визуальный стиль, в том числе для того, чтобы не сливаться с играми серии Assassin’s Creed.

Непосредственно производством ремейка легендарной игры занимаются два индийских коллектива Ubisoft, расположенных в городах Пуне и Мумбаи. Игра находится в разработке уже больше двух с половиной лет, а на самом активном этапе производства ею занимались 170 различных специалистов. В бюджете ограничений не было, да и жёстко обозначенных «дедлайнов» тоже. Иными словами, всё, что мы видим — всё так и должно выглядеть.

Впрочем, без трудностей обойтись не удалось. Во-первых, разработчики потратили много сил, чтобы адаптировать движок Anvil под линейный проект, а во-вторых, много времени занял поиск золотой середины между оригинальной любимой игроками Prince of Persia The Sands of Time и нововведениями, которые добавятся в ремейке.

Удовлетворил ли кого-нибудь такой комментарий, сказать сложно: вряд ли игроки обрадуются тому факту, что всё так и задумывалось. Релиз Prince of Persia The Sands of Time Remake запланирован на 21 января.