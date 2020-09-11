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Игроки очень недовольны первыми кадрами ремейка Prince of Persia The Sands of Time

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Вчера Ubisoft официально анонсировала ремейк Prince of Persia The Sands of Time. Проект без преувеличения культовый, поэтому сразу приковал к себе внимание игрового сообщества. Внимательные игроки сразу начали чуть ли не покадрово рассматривать первый трейлер ремейка, и были неприятно удивлены.

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Оказалось, что в игре присутствует немало элементов халтуры. Так, игроки заметили повторяющихся персонажей с абсолютно одинаковыми выражениями лица, огрехи в анимации (когда пальцы Принца «проваливаются» в черенок меча), а также отсутствие теней от персонажей и даже «заглушки» вместо полноценных текстур.

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Естественно, подобные находки не прибавляют репутации грядущему ремейку, не говоря уже о том, что графически он, мягко говоря, «не тянет» на начало 2021 года, на которое запланирован релиз. Среди игроков бытует мнение, что Ubisoft вообще изначально планировала сделать ремейк Prince of Persia The Sands of Time для мобильных устройств, а впоследствии решила в том же виде перенести проект на стационарные платформы.

Релиз проекта назначен на 21 января. Если впоследствии релиз перенесут, то вряд ли это станет для кого-то неожиданностью.

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ubisoft prince of persia the sands of time prince of persia the sands of time remake
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