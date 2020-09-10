Слухи оказались правдой: ремейк Prince of Persia: The Sands of Time образца 2003-го года действительно сейчас создаётся в стенах одной из студии Ubisoft. Официальный анонс игры состоялся в рамках онлайн-мероприятия Ubisoft Forward.

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Разработчики готовят для нас максимально улучшенную и переработанную версию проекта, вышедшего 17 лет назад. Будет и новая графика, и новые модели персонажей, первоклассный звук и саундтрек.

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Релиз Prince of Persia состоится 21 января 2021 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и консолях нового поколения.