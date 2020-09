Вчера вечером Ubisoft официально подтвердила слухи и представила ремейк культовой Prince of Persia The Sands of Time. Анонсу сопутствовала публикация соответствующего видеоролика, и энтузиаст Cycu1 уже воспользовался предоставленной Ubisoft возможностью, чтобы сравнить кадры из ремейка с кадрами из оригинала. Хотя разница в графическом исполнении, безусловно, есть, на 17 лет, прошедших с момента выхода оригинала, она, мягко говоря, не тянет.

Согласно заявлениям разработчиков, помимо улучшенной графики нас также ждёт обновлённый звук и музыкальное сопровождение, соответствующее современным требованиям управление и переработанная боевая система.

Prince of Persia The Sands of Time Remake появится в продаже 21 января грядущего года. В Ubisoft Store, к слову, на новинку уже можно оформить предварительный заказ за 1 669 рублей.