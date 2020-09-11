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Энтузиаст уже сравнил графику ремейка Prince of Persia The Sands of Time с оригиналом

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Вчера вечером Ubisoft официально подтвердила слухи и представила ремейк культовой Prince of Persia The Sands of Time. Анонсу сопутствовала публикация соответствующего видеоролика, и энтузиаст Cycu1 уже воспользовался предоставленной Ubisoft возможностью, чтобы сравнить кадры из ремейка с кадрами из оригинала. Хотя разница в графическом исполнении, безусловно, есть, на 17 лет, прошедших с момента выхода оригинала, она, мягко говоря, не тянет.

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Согласно заявлениям разработчиков, помимо улучшенной графики нас также ждёт обновлённый звук и музыкальное сопровождение, соответствующее современным требованиям управление и переработанная боевая система.

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Prince of Persia The Sands of Time Remake появится в продаже 21 января грядущего года. В Ubisoft Store, к слову, на новинку уже можно оформить предварительный заказ за 1 669 рублей.

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ubisoft prince of persia the sands of time prince of persia the sands of time remake
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Энтузиаст уже сравнил графику ремейка Prince of Persia The Sands of Time с оригиналом
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Сейчас обсуждают

Елисей Цуканов
13:21
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OLD Hunter
13:19
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Twisted Evil
13:17
Ты только не плачь, когда их все раскупят.
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Ваня Кислицын
13:17
Скорее всего экран будет igzo а не oled. Экраны у шарпа это топ. А хорошая начинка и правильно ценой сделают просто эффект бомбы, лишь бы не заруинили всё.
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D-IMA
13:17
ну учитывая что 3300х очень хорошо себя показывает по сравнению с интеловскими i3, а дальше просадка идёт из-за CCX. Очевдно после объединения до 8 производительность возрастёт уже не говоря о других ...
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1injener
13:15
Я тоже видел, но когда увидел больше тестов, то оказывается примерно одно и тоже
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Diver0
13:15
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Собака на Zеnе
13:14
Не, нормально! Всего лишь нужно переплатить за R5 3600, за память к нему, которая возьмёт хотя бы 3600 MHz. Потом вместо игр сначала скачать Ryzen DRAM Calculator, далее все настройки вбивать в Бивасе...
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lalig
13:13
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Дмитрий
13:13
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AMD призвала не привязывать сроки анонса Big Navi к планам NVIDIA
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