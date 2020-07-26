Логотип новой Call of Duty обнаружили на упаковке чипсов
Слухи о том, что новая часть Call of Duty принадлежит к подсерии Black Ops, а её действие развернётся во времена разгара Холодной войны, появляются настолько регулярно, что становится всё сложнее верить в их случайность и вымышленность. Теперь же у многочисленных утечек появилось «мощное» доказательство: его опубликовал посвящённый утечкам по Call of Duty твиттер-аккаунт Modern Warzone.
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В распоряжении Modern Warzone появились изображения упаковки чипсов Doritos, которые участвуют в акции по продвижению новой Call of Duty. Так, на упаковке напечатаны логотип и полное название новинки — Call of Duty Black Ops Cold War. Судя по информации на упаковке, промоакция, в рамках которой можно выиграть двойной бонус к опыту, стартует 5 октября и продлится до 31 января следующего года.
Бытует мнение, что анонс новой Call of Duty состоится уже в ближайшее время. Во-первых, дальше тянуть уже некуда, это и так уже самый поздний анонс новой части серии за всю её историю. Во-вторых, недавно внимательные пользователи Microsoft Store натыкались на загадочный проект под названием The Red Door, за которым, как считают игроки, скрывается альфа-тестирование новой Call of Duty.
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