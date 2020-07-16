В Microsoft Store обнаружили страничку игры The Red Door — возможно, это новая Call of Duty
Несмотря на то, что прошла уже половина лета, Activision до сих пор так и не представила новую Call of Duty. Причины этого остаются неизвестными, но, возможно, скоро издательство вспомнит, что такое совесть и наконец-то представит новинку. Так, сегодня внимательные посетители Microsoft Store обнаружили на его страницах шутер под названием The Red Door, издателем которого выступает Activision, а объём которого превышает 81 Гбайт.
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При чём здесь Call of Duty, спросите вы? Дело в том, что некоторое время назад игра с аналогичным названием уже появлялась в PlayStation Store, и тогда в идентификационном номере продукта было указано COD2020INTALPHA1, свидетельствовавшем о том, что это внутренний альфа-билд новой Call of Duty. Бытует мнение, что под таким необычным названием во избежание совсем уж грубых утечек проходит закрытое альфа-тестирование Call of Duty 2020.
По слухам, Call of Duty 2020 относится к подсерии Black Ops, перенесёт нас во времена Холодной войны и охватит несколько конфликтов, крупнейшим из которых станет война во Вьетнаме. Остаётся надеяться, что анонс состоится если не со дня на день, то хотя бы в течение лета, ведь обычно Call of Duty выпускают осенью.
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