Несмотря на то, что прошла уже половина лета, Activision до сих пор так и не представила новую Call of Duty. Причины этого остаются неизвестными, но, возможно, скоро издательство вспомнит, что такое совесть и наконец-то представит новинку. Так, сегодня внимательные посетители Microsoft Store обнаружили на его страницах шутер под названием The Red Door, издателем которого выступает Activision, а объём которого превышает 81 Гбайт.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

При чём здесь Call of Duty, спросите вы? Дело в том, что некоторое время назад игра с аналогичным названием уже появлялась в PlayStation Store, и тогда в идентификационном номере продукта было указано COD2020INTALPHA1, свидетельствовавшем о том, что это внутренний альфа-билд новой Call of Duty. Бытует мнение, что под таким необычным названием во избежание совсем уж грубых утечек проходит закрытое альфа-тестирование Call of Duty 2020.

По слухам, Call of Duty 2020 относится к подсерии Black Ops, перенесёт нас во времена Холодной войны и охватит несколько конфликтов, крупнейшим из которых станет война во Вьетнаме. Остаётся надеяться, что анонс состоится если не со дня на день, то хотя бы в течение лета, ведь обычно Call of Duty выпускают осенью.