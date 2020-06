The Last of Us Part II заслуженно претендует на звание одной из самых эстетически привлекательных игр уходящего поколения консолей, поэтому отсутствие модного нынче фоторежима, с помощью которого можно будет сделать массу красивых снимков, в ней стало бы сродни преступлению. И вот, как рапортует издание GearNuke, обладающее пресс-версией The Last of Us Part II, для игры уже запланирован так называемый патч первого дня, в состав которого и войдёт фоторежим.

анонсы и реклама 45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри! RTX 2070 - цены идут к 30 т.р. Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке! 17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р ! Более 10 видов матерей S1200 в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Обновление «весит» около четырёх гигабайт и помимо фоторежима добавит также галерею концепт-артов и моделей, исправит некоторые ошибки и добавит новые функции для игроков с ограниченными возможностями.

реклама

Релиз The Last of Us Part II состоится через десять дней — 19 июня. Платформа — только PlayStation 4. Ранее в Сеть уже утекли практически все сюжетные подробности игры, но разработчики всё равно советуют лично опробовать проект, поскольку в нём очень важна целостность повествования.