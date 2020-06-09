Фоторежим в The Last of Us Part II будет доступен в день релиза игры
The Last of Us Part II заслуженно претендует на звание одной из самых эстетически привлекательных игр уходящего поколения консолей, поэтому отсутствие модного нынче фоторежима, с помощью которого можно будет сделать массу красивых снимков, в ней стало бы сродни преступлению. И вот, как рапортует издание GearNuke, обладающее пресс-версией The Last of Us Part II, для игры уже запланирован так называемый патч первого дня, в состав которого и войдёт фоторежим.
Обновление «весит» около четырёх гигабайт и помимо фоторежима добавит также галерею концепт-артов и моделей, исправит некоторые ошибки и добавит новые функции для игроков с ограниченными возможностями.
рекламаРелиз The Last of Us Part II состоится через десять дней — 19 июня. Платформа — только PlayStation 4. Ранее в Сеть уже утекли практически все сюжетные подробности игры, но разработчики всё равно советуют лично опробовать проект, поскольку в нём очень важна целостность повествования.
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