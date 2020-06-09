Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фоторежим в The Last of Us Part II будет доступен в день релиза игры

+
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
Цены на матплаты LGA 1200 идут вниз
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
10 видов новейших Comet Lake в Ситилинке

The Last of Us Part II заслуженно претендует на звание одной из самых эстетически привлекательных игр уходящего поколения консолей, поэтому отсутствие модного нынче фоторежима, с помощью которого можно будет сделать массу красивых снимков, в ней стало бы сродни преступлению. И вот, как рапортует издание GearNuke, обладающее пресс-версией The Last of Us Part II, для игры уже запланирован так называемый патч первого дня, в состав которого и войдёт фоторежим.

анонсы и реклама
45% скидка на компьютеры в Ситилинке, смотри!
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
17 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Более 10 видов матерей S1200 в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Обновление «весит» около четырёх гигабайт и помимо фоторежима добавит также галерею концепт-артов и моделей, исправит некоторые ошибки и добавит новые функции для игроков с ограниченными возможностями.

реклама

Релиз The Last of Us Part II состоится через десять дней — 19 июня. Платформа — только PlayStation 4. Ранее в Сеть уже утекли практически все сюжетные подробности игры, но разработчики всё равно советуют лично опробовать проект, поскольку в нём очень важна целостность повествования.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

naughty dog the last of us part ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Фоторежим в The Last of Us Part II будет доступен в день релиза игры
+
Blizzard убрала из Overwatch систему, о внедрении которой её никто не просил
+
«Императорское» дополнение для Europa Universalis IV уже доступно для прохождения
+
Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали, в чём игра превосходит третьего «Ведьмака»
11
Satisfactory стала доступна в Steam по гораздо более низкой цене, чем в Epic Games Store
7
Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в этот четверг
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 371
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
5 июня 2020 178
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 113
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 причин, по которым стоит выбрать платформу AMD AM4 в 2020 году
309
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
31
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
113
ТОП 7 андроид игр, в которые стоит поиграть
25
Сравниваем в цене две игровые сборки: c Core i5-10400F и Ryzen 5 3600
100
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS - тест с 6 видеокартами
31
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Трёх вентиляторов достаточно для стандартного корпуса
19
История оверклокинга - железа, оверклокерских команд и соревнований. Часть 1
40
Обзор гарнитуры JBL Quantum 800
6

Сейчас обсуждают

mailru
14:51
при всем этом я даже боюсь представить, сколько такая бандура жрет энергии. там под киловат будет
Sony представила большие 8K-телевизоры Bravia ZH8 с подарками до 100 000 рублей
Катя Изосимова
14:48
Никуда. Бензин из нефти- это мизер от того,какие материалы из нее делаются в процессе переработки
"Бесконечные" аккумуляторы для автомобилей на 2 млн км. готовы к производству, первой их получит Tesla Model 3
OverExtreme
14:47
Жаль что не проводились замеры температуры на радиаторах VRM. В стоке/разгоне (
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
mailru
14:47
8к лет через 10 гдет или даж больше, станет актуально. мене так думается. щас-то 4к совсем не особо распространено. многим фулл нд хватает с головой
Sony представила большие 8K-телевизоры Bravia ZH8 с подарками до 100 000 рублей
Владимир Мелехов
14:46
"1x HDMI port, supports a maximum resolution of 4096x2160 @30Hz" телик хрен подрубишь к встройке не могли что ли распаять конвертер PS175 как гигабайт в Z490I AORUS сделал??(
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490I Unify
terenty79
14:46
У китайской нокиа не бывает дешевых смартфонов или даже телефонов. они всегда используют убогую устаревшую платформу, и низкокачественное сырье. даже если модель какая то и стоят, якобы не дорого. то ...
HMD Global работает над дешёвым смартфоном 5G Nokia на процессоре MediaTek
Сергей Боровой
14:46
мне кажется, что я сам этот лифт находил, когда играл, ничего там нереального нет
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
buldozerbul
14:45
Новость же зелот написал , что ты хотел то ! Все его новости такие
В игре The Witcher 3 была найдена секретная локация, о которой 5 лет никто не догадывался
Сергей Хомич
14:44
зкозал ).
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
Kopcheniy
14:43
Читайте ниже, ответ такой же =)
Игровые видеокарты NVIDIA Ampere дебютируют в ассортименте трёх моделей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем