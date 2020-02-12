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Ubisoft анонсировала Prince of Persia The Dagger of Time, но не спешите радоваться — это игра для VR

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Давно ждёте новой части Prince of Persia? Тогда у Ubisoft есть для вас новость: компания анонсировала Prince of Persia The Dagger of Time. Всё бы ничего, но за симпатичным, если не сказать пафосным названием скрывается проект в жанре Escape room для устройств виртуальной реальности, в котором игрокам необходимо выбраться из комнаты, решая загадки различной сложности.

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Данное развлечение довольно популярно среди обладателей VR-устройств, вот Ubisoft, видимо, решила на этом поживиться.

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Проект рассчитан на совместное VR-прохождение в команде до четырёх участников и основан на трилогии «Пески времени». По сюжету, Императрица Кайлина просит у игроков помощи в ликвидации злого мага, создающего песчаных монстров, а для этого им необходимо сначала удрать из крепости Времени.

Как на данный анонс отреагировали фанаты «Принца Персии», лучше даже не рассказывать. Похоже, перед нами гнев, сравнимый с последствиями анонса Diablo Immortal, если не хуже.

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