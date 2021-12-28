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Вступление

За прошедший год я рассмотрел огромное количество корпусов различных производителей, но не буду кривить душой, если скажу, что в основном это были модели компании AeroCool. Разнообразие вариантов очень велико, но что самое главное – редко когда можно увидеть клон, который отличается только передней панелью. Таких случаев мало и это объясняется отличным решением, которое придумали в компании.

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Каждый корпус – это набор отдельных узлов и панелей, которые собраны из множества элементов, соединенных заклепками. Какие-то элементы можно комбинировать и поэтому число разных комбинаций растет. Что касается боковых панелей, то их разновидностей не так много. Кстати, тренд последних лет – это боковая стеклянная панель слева, кнопки и индикаторы сверху, глухая передняя панель или сетка и вентиляторы с подсветкой. В самых последних моделях уже можно было видеть двойную подсветку: когда есть элементы на самом корпусе и подсвечиваются еще вентиляторы. Также большинство корпусов подразумевают установку AIO систем. В том числе и по этой причине многие производители решили отказаться от отсеков 5.25”. Меня попросили знакомые сделать им компьютер с приводом, я их долго отговаривал от этой затеи, предлагал внешний, но в итоге пришлось купить какой-то Noname корпус за 1 000 рублей, где есть эти отсеки.

Получается, цена тоже играет важную роль при выборе корпуса. Не все готовы покупать огромную коробку за 10 000 рублей – просто потому, что это мало кому нужно. Хорошо, когда много свободного места, можно разместить просторный корпус с кастомной СЖО и «железом» на 1 млн рублей, но это удел отдельных энтузиастов. Большинству приходится выбирать соответствующие корпуса. Чтобы было дешево и сердито. Компания AeroCool решила этот вопрос, и она просто не комплектует совсем дешевые модели вентиляторами. Если пользователю нужно хорошее охлаждение, то пусть он это реализует за свой счет.

Также в большинстве последних устройств есть хоть какие-то отверстия спереди или даже сетка. Компания потихоньку ушла от тех устройств, где спереди была глухая пластиковая панель. Оказалось, что можно оставить пластиковую рамку с узором и натянуть на нее стальную сетку. Где-то в более продвинутых устройствах появились даже сетки для пыли. Сегодня мы попытаемся вспомнить все недорогие устройства компании, которые прошли через наш ресурс за последнее время.

Кто еще не в курсе, слоган компании AeroCool: «Save money. Build better» («Сохрани деньги и сделай лучше»). Посмотрим, работает ли эта схема, если нет, то попытаемся ей последовать.

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AeroCool Zauron

AeroCool Zauron – отличная бюджетная модель, которая станет хорошей основой для системы начального уровня. С корпусом удобно работать, и по традиции компании AeroCool он предлагает большое поле для модификаций. Первое, с чего бы я начал – дооснастил бы его одним вентилятором на выдув, а лучше сразу купить комплект вентиляторов с подсветкой и убить нескольких зайцев, получив возможность наслаждаться подсветкой и оборотами вентиляторов.

Как обычно, корпуса AeroCool выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Внешний вид новинки скорее классический, спереди есть небольшая сетка, а материалом боковой панели послужило настоящее стекло, а не акрил. Металл не очень толстый, и поэтому корпус больше подходит для сценария: один раз собрал и забыл. Еще он достаточно компактный, поэтому место внутри ограничено, но, несмотря на это, большая видеокарта встала без каких-либо усилий.

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С другой стороны, без серьезных доработок корпус не очень подходит для топового «железа». Однако даже в таком случае легко найти выход. Достаточно снять стекло и охлаждение компонентов значительно улучшится. К тому же корпус рассчитан на массового покупателя и самые популярные сборки типа: AMD Ryzen5 3600 + AMD B450 или AMD Ryzen5 5600 + AMD B550, в которой оставшиеся деньги уйдут на видеокарту.

Тест корпуса Zauron в лаборатории.

AeroCool Wave

AeroCool Wave это компактный, симпатичный и недорогой корпус с отличным базовым оснащением. За сеткой передней панели прячутся три вентилятора 120 х 120 мм, и они решают многое в плане вентиляции. Скорость небольшая, уровень шума тоже, но поток хороший и штатное охлаждение уверенно справится с недорогой бюджетной сборкой, где будет присутствовать видеокарта не мощнее GeForce GTX 1660, RTX 2060 или RTX 3060. Если планируется использование ускорителей уровнем выше, лучше подобрать корпус подлиннее, чтобы можно было разместить модель с крупной системой охлаждения.

К слову, в новом корпусе можно установить даже необслуживаемую СЖО. Спереди ее можно поставить методом бутерброда, когда вентиляторы размещены снаружи, а радиатор внутри. При этом, конечно же, надо будет учитывать длину видеокарты. В любом случае для Wave лучше выбирать что-то покороче. И нужно уделить внимание блоку питания, по возможности использовать модульный или не очень мощный с небольшим количеством линий, чтобы спокойно убирать лишние кабели в нижнюю нишу. Хотя при желании и отсутствии диска снизу можно без труда их спрятать, но придется немного постараться.

Следует помнить, что перед нами все же бюджетное решение, которое не очень подходит для частых переборок или апгрейдов. И нет синхронизации с материнской платой, а если захочешь заменить вентиляторы, то придется менять все сразу, поскольку используются специальные разъемы. В остальном AeroCool Wave – хороший доступный корпус с вентиляторами, подсветкой, боковой стеклянной панелью, а также сеткой и решеткой спереди для лучшей вентиляции.

Тест корпуса Wave в лаборатории.

AeroCool Atomic Lite

AeroCool Atomic Lite – бюджетный компактный корпус, который немного напоминает модель Atomic, но конструктивно это совсем другое устройство. Данная модель еще меньше и ее каркас во многом повторяет другие популярные модели такого формата, например Trinity Mini. От него «лайтовый» Atomic отличается передней панелью и вентилятором на 180 мм спереди. В остальном это почти близнецы, только разъемы и кнопки тут встроены в переднюю панель, а там – в верхнюю крышку рамы.

На мой взгляд, для бюджетных модификаций компания наконец-то подобрала унифицированный каркас, а может быть они не так давно стали просматривать мои материалы и решили ввести унификацию. В любом случае это уже не первая версия с таким шасси. Однако я бы не сказал, что это плохо, поскольку пользователь может выбрать лицо своего устройства – переднюю панель. В остальном корпус обладает хорошей вентиляцией и отличным внешним видом. Обычный Atomic крупнее, но интереснее, благодаря некоторым удачным решениям, например, боковому стеклу на петлях, которое открывается нараспашку.

Новый корпус меньше и здесь уже нет ARGB-подсветки, которую можно синхронизировать. Есть свой контроллер, с помощью которого можно переключать несколько вариантов режимов подсветки. Уверен, что в одноцветном режиме можно подобрать цвет, который обеспечивает материнская плата на внешнюю ленту. Также нет возможности управлять оборотами вентиляторов, хотя в целом это не столь важно. Шум небольшой, охлаждение хорошее, а больше ничего не нужно.

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Тест корпуса Atomic Lite в лаборатории.

AeroCool Trinity Mini

Корпус Trinity Mini получился компактным, недорогим и с отличным базовым оснащением. За сеткой передней панели прячутся два вентилятора диаметром 140 мм, и они решают многие вопросы в плане вентиляции. Скорость крыльчатки небольшая, шум тоже, но поток выходит хороший, и штатное охлаждение уверенно справится с бюджетной сборкой (с видеокартой не мощнее GeForce GTX 1660, RTX 2060 или RTX 3060). Если планируется использование графических ускорителей уровнем выше, то под полноформатную ATX плату лучше взять модель класса Mid Tower.

Интересно, что в корпусе AeroCool можно разместить даже необслуживаемую систему жидкостного охлаждения (СЖО). Спереди ее можно поставить методом бутерброда, когда вентиляторы будут снаружи, а радиатор внутри. При этом, конечно же, надо будет учитывать длину видеокарты. В любом случае для такой системы лучше выбирать что-то покороче. И нужно уделить внимание блоку питания: по возможности использовать модульный или не очень мощный с небольшим количеством линий, чтобы спокойно можно было убрать лишние кабели в нижнюю нишу. Хотя при желании и отсутствии диска снизу можно без труда аккуратно их спрятать, хотя придется немного постараться.

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Следует помнить, что это бюджетное решение, и оно не очень подходит для частых переборок или апгрейдов. И нет синхронизации с материнской платой, а если захочешь заменить вентиляторы, то придется менять сразу все, поскольку используются специальные разъемы. В остальном Trinity Mini – хороший доступный корпус с вентиляторами, подсветкой, боковой стеклянной панелью, а также сеткой и решеткой спереди для лучшей вентиляции. Требовать чего-то большего за эти деньги можно, но не разумно.

Тест корпуса Trinity Mini в лаборатории.

AeroCool Mecha

Конечно, сборка в подобном корпусе заставит попотеть бережливого покупателя, но такова цена выбора. Сэкономил деньги – потратил время. Всего этого можно избежать, если не гнаться за мощным «железом» и использовать компоненты попроще. Что касается материнской платы mATX – это был правильный выбор, поскольку снизу стало достаточно свободного пространства. А видеокарта еще в прошлый раз с моделью AeroCool Prime влезла еле-еле. Зато система охлаждения Noctua NH-D15 установилась без проблем, боковое стекло закрылось впритык. Часть кабелей снизу мне пришлось затолкать в пустую корзину, производителю стоило просто увеличить расстояние сбоку или сделать боковую крышку немного выпуклой. Тем не менее, все удалось разместить. Однако в таких ситуациях предпочтительнее модульный блок питания, хотя бы частично.

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Все свидетельствует о том, что корпус компактный и для высокопроизводительной или системы среднего уровня подходит не очень удачно. Скорее всего, он предполагает использование более простых компонентов, которые будут в нем чувствовать свободнее. С моими «железками» такого не получилось, и от этого надо отталкиваться при выборе начинки, а также стоит учитывать, если у вас уже есть комплектующие и планируется покупка данного корпуса.

Все можно организовать, если подойти к этому с умом и творчеством. Также не следует забывать о дополнительном охлаждении, которое здесь не будет лишним. Установите хотя бы один дополнительный вентилятор на приток, чтобы улучшить вентиляцию. Это не такая серьезная модификация, зато она хорошо скажется на температурном режиме.

Тест корпуса Mecha в лаборатории.

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AeroCool Bionic

Корпус действительно недорогой и полностью соответствует описанию, но это точно не Atomic и даже не близко. Эта модель совсем другая и очень напоминает Quantum Mesh, особенно сверху и снизу. В целом сходства больше, но точно отличаются передние панели и вентиляторы.

Мною уже отмечалось несколько раз, что унификация – это неплохо, она позволяет производителю найти удачный каркас и работать с ним дальше, совершенствуя его. Здесь такого не скажешь. Хотя, как бюджетный вариант, выглядит очень неплохо, и производитель явно подстраховался, чтобы пользователь не смог установить огромную видеокарту. Поэтому пользователь и производитель взаимно не будут переживать за перегрев мощного «железа».

Что касается больших воздушных кулеров, то тут никаких проблем не возникло, и Noctua D15 влез без особых усилий. Приблизительно такая же картина наблюдается со всем остальным. Самое главное – материнская плата отлично размещается, есть пространство для обслуживания, подключения и других манипуляций, но места не с избытком. За правой боковой стенкой его крайне мало, и тем не менее огромный пучок проводов от БП я разместил без проблем. Это говорит о неплохой эргономике.

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В остальном придираться к чему-то глупо – это бюджетный корпус со стеклянной боковой панелью. Что еще от него можно хотеть? Все самое необходимое присутствует. Что может не устроить? Тонкий металл? Такое сейчас сплошь и рядом. Корпус предназначен для недорогой сборки с не очень мощной начинкой и короткой видеокартой – это самое главное, что должен помнить покупатель.

Тест корпуса Bionic в лаборатории.

AeroCool Quantum Mesh

Как ни странно, но все, что было заявлено в AeroCool Quantum Mesh, соответствует действительности и работает. Производитель не обманул ожидания: плата ATX отлично размещается внутри, вентиляция отличная, все выглядит круто. Как обычно, корпус выглядит значительно дороже, чем стоит на самом деле. Он получился легким и компактным, поэтому разместить где-то системный блок становится проще.

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Однако у этой медали есть вторая сторона. Собирать что-то в таком тесном корпусе может быть не комфортно, но… Производитель немного подстраховался. Чтобы горячие головы не думали запихнуть какую-нибудь огромную видеокарту, корпус ограничили габаритами от подобных извращений. Сразу дали понять, что это устройство для геймеров, но с коротышами-видеоускорителями. Соответственно это нужно учитывать при покупке корпуса. Мне пришлось для тестов срочно искать карту покороче, чем ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti. Хорошо хоть Radeon RX 580 влезла.

Приблизительно такая же картина наблюдается со всем остальным. Самое главное – материнская плата отлично размещается, есть пространство для обслуживания, подключения и других манипуляций, но места не с избытком. За правой боковой стенкой его крайне мало, и тем не менее пучок проводов от блока питания AeroCool Aero Bronze 750, я разместил без проблем. Это говорит о том, что эргономика неплохая.

В остальном придираться к чему-то глупо – это бюджетный корпус со стеклянной боковой панелью. Что еще от него можно хотеть? Вентиляторы с фиксированной подсветкой? Да, зато они в принципе есть и их даже три штуки. Тонкий металл? Такое сейчас сплошь и рядом. Корпус предназначен для недорогой сборки с не очень мощной начинкой и не очень длинной видеокартой – это нужно помнить перед покупкой.

Тест корпуса Quantum Mesh в лаборатории.

Сводная таблица

Модель Zauron Wave Atomic Lite Trinity Mini Mecha Bionic Quantum Mesh Максимальный форм-фактор ATX ATX mATX mATX ATX ATX ATX Габариты, мм 217.7 х 445 х 409 206 х 450 х 372 225 х 435 х 410 225 х 435 х 410 210 х 370 х 442 206 х 360 х 450 206 х 360 х 450 Масса, кг 4.5 4.1 4.54 3.61 4.1 3.97 4.1 Подсветка Нет Нет Нет Нет Да Да Нет Вентиляторы с подсветкой FRGB ARGB ARGB ARGB ARGB нет ARGB Сетка спереди Да Да Да Да Нет Нет Да Цена, руб. ~3 500 ~3 500 ~4 000 ~3 600 ~2 700 ~3 200 ~4 000

Заключение

Знаю, будут вопросы типа «автор, ты сам используешь какой-то из этих корпусов?» Да, у меня тоже есть модели, которые больше всего понравились, в которых собраны системы. Ключевые моменты для меня – тишина, хорошее охлаждение, цена и возможность модернизации. У кого-то будет что-то свое. Даже с понятием «недорогая модель» могут возникнуть сложности, поскольку кому-то сложно изыскать лишнюю 1000 рублей, а для кого-то 5 000 терпимо. Да и доллар давно стоит больше 70 рублей, поэтому $50-60 – на мой взгляд, это граница разумного (где-то до 4500 рублей). Будет доступнее – хорошо, можно сэкономить деньги и вложить их в другие компоненты.

В целом я пробовал разные эксперименты с бюджетными корпусами, но понял, что уровень «железа» должен соответствовать. Это значит, что все компоненты надо подбирать, исходя из возможностей корпуса. Неразумно покупать процессор за 70 000 рублей, ставить его в материнскую плату за 3 000 рублей, кулер а-ля боксовый за 199 рублей и выпиливать из фанеры скворечник, чтобы сэкономить на корпусе. Кстати, цена тоже не всегда показатель. Бывают, любители двухпроцессорных Xeon и олдскульных видеокарт типа NVIDIA GeForce GTX 295. Потом можно услышать нечто вроде: «Корпус плохой и не вывозит мои два процессора. Они постоянно тротлят, а две видеокарты GeForce GTX 480 почему-то разогреваются до 110 градусов по Цельсию». Формально описываемое «железо» может быть дешевым, но очень мощным.

Производителям корпусов впору задуматься о том, чтобы указывать предел по мощности или хотя бы ориентировать по блокам питания. Кстати, некоторые помнят, что раньше корпуса продавались с блоками питания. Сейчас я предлагаю также посмотреть на бюджетную линейку блоков AeroCool, чтобы ориентироваться с мощностью. Считаю, что вполне достаточно 500-600 Вт. Блок всегда должен быть немного с запасом. Основные потребители: процессор и видеокарта…

Ясно, что недорогие корпуса разумно использовать в бюджетных сборках со средними по мощности процессорами и видеокартами. Я бы не стал устанавливать в такую систему что-то мощнее AMD Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600G или Intel Core i5-11500. Это разумно по мощности потребления и не требует дорогой и крупной системы охлаждения. Это же справедливо для видеокарты. В некоторые корпуса не влезает даже ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti, поэтому делайте выводы. Только компактные версии с одним или двумя дополнительными разъемами питания.

Андрей Понкратов aka wildchaser