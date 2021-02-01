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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh

В лабораторию попал корпус, предназначенный для недорогой сборки с добротной начинкой и не очень длинной видеокартой.
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Оглавление

Вступление

Многим из нас хочется обладать компактным, красивым, недорогим и хорошо вентилируемым корпусом. Хотя, иногда такое сочетание кажется абсурдным. Ну какой компактный корпус может быть хорошо продуваемым? Это миф. А как на счет компактного корпуса для ATX? Ну это полная чушь. Такого быть никак не может. Тем не менее, прогресс не стоит на месте, и производители всячески пытаются привлечь аудиторию и наращивают парк моделей, когда кажется, что предел уже давно достигнут. Особенно это касается компании AeroCool, у которой мы уже рассмотрели большое количество моделей. И каждый раз обязательно выходит что-то новое и интересное, чего уже совсем никак не ожидаешь. Что ни говори, а инженеры этой фирмы умеют удивлять.

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На самом деле больше всего меня удивляет полное нежелание как-то унифицировать шасси своих моделей. Однако я уже проследил, что могут повторяться лишь какие-то элементы в устройстве. Например, корзина для дисков или сеточка на дне корпуса в области блока питания. А еще непонятным образом получаются вещи, которые противоречат всему. Например, я уже как-то тестировал корпус для платы формата E-ATX, а по своим габаритам он ничем не отличается от обычной ATX башни Midi Tower.

Сегодня будет похожая история, но на этот раз корпус ближе по размерам к mATX. Дальше все как у взрослых дорогих моделей: сетчатая передняя панель, вентиляторы с RGB-подсветкой, боковая стеклянная панель. Стоит это все около 3000 рублей? Нет, это не сказка и не розыгрыш, а обычный корпус AeroCool Quantum Mesh.

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Кто еще не в курсе, слоган компании: «Save money. Build better» («Сохрани деньги и сделай лучше»). Посмотрим, работает ли эта схема, если нет, то попытаемся ей последовать.

Упаковка и комплектация

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Коробка средних размеров. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 500 х 424 х 276 мм, а вес – 4,97 кг. Прорезей для переноски нет. Можно сделать ручку из скотча или тащить так.

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По-прежнему ничего интересного по упаковке понять не получится. Изображения устройства есть, но они настолько схематичные, что ничего не понятно. Это уже не первый раз. Не знаю как остальные, но я привык.

Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передает объем, и даже непонятна структура передней панели. На секундочку, где изображен прямоугольник сверху спереди находится сетка и вентиляторы. Где это изображено на картинке? Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower. Я с этим не соглашусь потому, что на мой взгляд это ближе по размерам и весу к Mini Tower, но производителю виднее.

Про сетку спереди ничего в описании не сказано, но на то и название, чтобы было ясно сразу. Зато говорят про какую-то футиристичную премиального вида серую панель спереди. Еще сообщают, что можно установить СЖО и два вентилятора снизу для лучшего обдува видеокарты. Эти два пункта очень сильно притянуты за уши и в этом мы убедимся позднее.

Посмотрим на противоположную сторону.

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Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

  • Поддержка материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 158 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длинной до 297 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх.

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Корпус зажат в две панели из вспененного полиэтилена, при извлечении статический заряд не образуется.

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Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из инструкции и коробки с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Комплект разных винтов.
  • Пластиковый адаптер для закручивания втулок.
  • Несколько нейлоновых стяжек.

Дизайн и особенности

Корпус не такой уж большой. Длина и высота нормальные, а вот ширина достаточно большая – 230 мм. Во всем виновата главная особенность корпуса – 200 мм вентилятор спереди. Именно поэтому он получился таким широким, и даже в передней панели пришлось расширять проем, чтобы вентилятор влезал.

Габариты корпуса согласно спецификации, составляют 206 х 360 х 450 мм. Масса – 4,1 кг.

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В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Корпус размера Mini Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Как обычно, корпус выглядит дороже, чем на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря все той же сетке и строгому дизайну. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются FRGB вентиляторы, и они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. Кому-то нравится, а кому-то нет. На мой взгляд, получилось очень хорошо и красиво.

Боковая стеклянная панель здесь держится очень просто на четырех винтах с резиновыми шайбами, которые фиксируют его сбоку через отверстия в стекле.

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Стекло обклеено пленкой и кажется немного тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

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Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а с небольшим выступами по краям, которые обеспечивают дополнительное пространство около 5 мм.

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Смотрится корпус хорошо, компактно, классически и свежо. Он получается не широкий и не глубокий, зато вытянутый в высоту. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но такая картина сейчас даже на дорогих моделях.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре черные пластиковые, круглые ножки с резиновой вставкой посередине для лучшей устойчивости. Крепится каждая ножка при помощи самореза, который закручивается в нижнюю панель.

Корпус стоит на ровной поверхности очень устойчиво.

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Еще мы могли здесь заметить, что сеточки в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром, нет.

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Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем. Переместимся наверх.

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Сверху тоже нет сетки для улавливания пыли. Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Разъемы крепятся не на передней панели, а на самой раме. Для этого к ней крепится специальный модуль с кнопками и разъемами.

Сама передняя панель легко снимается.

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Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи неплохо, благодаря вставке из стальной сетки, ровной классической фактуре и небольшой выпуклой наклейке с эмблемой фирмы-производителя AeroCool. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

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На панели нет никаких модулей RGB подсветки потому, что ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди установлено два по 120 мм и еще сзади один 120 мм. Все вентиляторы в комплекте оборудованы двойной статичной FRGB подсветкой. Одна часть в виде кольца по периметру, а вторая в области двигателя за крыльчаткой. Получается эффект, что лопасти светятся.

Сделаны вентиляторы очень качественно. Начнем с того, что у них прочные тяжелые рамы. В местах крепления есть углубления для элементов виброзащиты. Самих резинок нет.

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Характеристики двигателей всех 12В, 0,15А. Лопасти немного закрученной формы и их одиннадцать штук.

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Еще один вентилятор, но уже диаметром 120 мм установлен сзади на выдув. В нижнем кожухе вентиляторы не устанавливаются потому, что для этого банально нет места. Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

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Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Здесь они выламываются.

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С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху. Также сверху вместо 3,5” можно установить накопитель 2,5”.

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Также дополнительно два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится, с другой стороны.

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Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Quantum Mesh проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: DeepCool GAMMAXX 400EX;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B550-PLUS, версия BIOS – 1801;
  • Память: 2 x 8Гб G.Skill Royal DDR4 F4-4000C17D (Samsung B-die);
  • Видеокарта: Radeon RX580 8Gb;
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Тб;
  • Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 750Вт;

Сборка системы

Удивительно, но сборка не заняла особых проблем. Не повезло только с видеокартой, но об этом нужно уточнять перед покупкой корпуса. Информация об этом есть у производителя, но не очень корректная, поэтому это нужно было просто учесть. В остальном все отлично. Я использовал классический башенный кулер с вентиляторами диаметром 120 мм и все удачно разместилось. Больше всего мне понравилось то, что удалось без особого труда разместить пучок кабелей блока питания.

Можно возразить, что я не устанавливал жесткий диск. Да, в этом случае пришлось бы повозиться больше. Однако в таком виде сборка заняла очень немного времени потому, что ни с какими серьезными трудностями я не сталкивался. Даже разъем дополнительного питания подключается без особых проблем.

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Вентиляторы уже предустановлены, и они никак не управляются ни в плане скорости вращения, ни в плане подсветки. Это как плюс, так и минус. Провода тонкие, их всего три, а разъемы MOLEX вставляются друг в друга. Проще ничего не придумать. Шум вполне приемлемый.

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Свободного места для проводов достаточно. Длинный блок питания влезает, если снять корзину. После того, как система собрана можно запустить ее и посмотреть на работу подсветки, правда, режим работы у нее всего один.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать для разогрева процессора Prime95, а для видеокарты FurMark. Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы включены;
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Ключевая проблема системы оказалась в невозможности регулировки и мониторинга работы вентиляторов, и это оказалось не очень удобным, поскольку соотношение шума и эффективности можно было бы улучшить. Впрочем, всегда есть возможность модификации.

Заключение

Как ни странно, но все, что было заявлено, соответствует действительности и работает. Производитель не обманул ожидания: плата ATX отлично размещается внутри, вентиляция отличная, все выглядит круто. Как обычно, корпус выглядит значительно дороже, чем стоит на самом деле. Он получился легким и компактным, поэтому разместить где-то системный блок становится проще.

Однако у этой медали есть вторая сторона. Собирать что-то в таком тесном корпусе может быть не комфортно, но… Производитель немного подстраховался. Чтобы горячие головы не думали запихнуть какую-нибудь огромную видеокарту, корпус ограничили габаритами от подобных извращений. Сразу дали понять, что это устройство для геймеров, но с коротышами-видеоускорителями. Соответственно это нужно учитывать при покупке корпуса. Мне пришлось для тестов срочно искать карту покороче, чем ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti. Хорошо хоть Radeon RX 580 влезла.

Приблизительно такая же картина наблюдается со всем остальным. Самое главное – материнская плата отлично размещается, есть пространство для обслуживания, подключения и других манипуляций, но места не с избытком. За правой боковой стенкой его крайне мало, и тем не менее пучок проводов от блока питания AeroCool Aero Bronze 750, я разместил без проблем. Это говорит о том, что эргономика неплохая.

В остальном придираться к чему-то глупо – это бюджетный корпус со стеклянной боковой панелью. Что еще от него можно хотеть? Вентиляторы с фиксированной подсветкой? Да, зато они в принципе есть и их даже три штуки. Тонкий металл? Такое сейчас сплошь и рядом. Корпус предназначен для недорогой сборки с не очень мощной начинкой и не очень длинной видеокартой – это нужно помнить перед покупкой.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Quantum Mesh.

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Теги

обзор тест корпус wildchaser midi tower aerocool aerocool quantum mesh

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