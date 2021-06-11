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Вступление

Компания AeroCool выпускает много моделей корпусов, и это ни для кого не секрет. Моделей много, но производитель в основном ориентируется на массового покупателя и поэтому предлагает симпатичные и недорогие устройства, которые не истощат даже самый скромный бюджет, а смотреться это будет дороже. Поэтому слоган фирмы: «Save Money. Build Better» понятен даже без переводчика.

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В тяжелые кризисные времена многие пытаются сэкономить, и самым логичным и естественным кажется урезать бюджет компьютера на корпусе. Однако это не так просто потому, что корпус – это обертка, а она должна быть красивой. Поэтому когда хотят сделать из офисного или какого-то старого компьютера геймерский, первым делом меняют корпус, чтобы была подсветка, стекло и все понимали, что это настоящая игровая станция, ведь маловероятно, что снаружи кто-то определит конфигурацию системы…

В компании AeroCool как нигде понимают проблему пользователей и всячески пытаются сэкономить его деньги. Сейчас новый тренд – выпускать немного упрощенные версии популярных моделей. Действительно, есть модель корпуса, которая многим нравится за свой внешний вид и технические характеристики, но из-за особенностей он получается дорогим. Например, это может быть какая-то ARGB-подсветка, развитый кабель-менеджмент, распашные петли боковой двери и прочие «лакшери» аксессуары.

Логично выпустить народную модель, причем с таким же названием, но добавить какую-нибудь приставку типа «mini» или «lite»… Так появилась идея создать немного упрощенную версию популярной модели AeroCool Atomic. В конце просто добавили приставку «lite».

В оригинале этот корпус был предназначен для материнских плат размера mATX и ITX. Его собрат предлагает то же самое. При этом он оборудован одним 180 мм вентилятором с RGB-подсветкой и сетчатой панелью спереди и одним на 120 мм сзади. На первый взгляд это удачное решение для создания компактной игровой сборки. Так это или нет, мы сейчас узнаем.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 435 х 225 х 410 мм, масса – 4.54 кг.

Прорезей для переноски нет, но коробка не очень габаритная. Можно сделать ручку из скотча или тащить так.

По-прежнему ничего интересного по упаковке не узнать. Изображения устройства есть, но они схематичные. Подобное встречается уже не первый раз, но я уже привык.

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Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение не передает объем и структура передней панели непонятна. Также присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mini Tower. Еще сообщают о сетчатой передней панели и возможности установки спереди вентилятора диаметром 180 мм, что достаточно неплохо для компактного устройства.

Посмотрим на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, передняя панель из пластика ABS и стальной сетки, а также много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

Поддержка материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX;

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 7;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 158 мм.

Сразу отмечу, что Noctua NH-D15 влезает и боковое стекло закрывается без всяких фокусов.

Давайте теперь взглянем на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх.

Корпус зажат в две панели из пенопласта, и при извлечении есть немного статики. Комплект поставки скрыт внутри корпуса. Он состоит из инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь.

Что касается аксессуаров, то их не так много.

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Комплект разных винтов;

Пластиковый адаптер для закручивания втулок;

Несколько нейлоновых стяжек.

Дизайн и особенности корпуса

Для знакомства производитель предлагает изучить проморолик, чтобы посмотреть на устройство.

Корпус компактный, но не квадратный, а немного вытянут в высоту. Главная его особенность – это один 180 мм вентилятор спереди.

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Габариты корпуса согласно спецификации составляют 206.5 х 353.4 х 385 мм. Масса – 3.83 кг.

В описании не указано, но одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Перед нами корпус форм-фактора Mini Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая со стальной сеткой в центре. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется. Также нет люфтов и зазубрин.

Само изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных недоработок.

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Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень неплохо, благодаря все той же черной стальной сетке и скрывающемуся за ней большому вентилятору, что сильно напоминает обычный Atomic.

Передняя панель должна все внимание отвлекать на себя, но сам пластик смотрится не очень роскошно. Возможно, надо было использовать какую-то текстуру. Как вариант, ее можно было сделать под карбон. Так было бы интереснее.

Боковая стеклянная панель держится на четырех винтах с резиновыми шайбами, которые фиксируют ее сбоку через отверстия в стекле.

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Стекло обклеено пленкой и кажется немного тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

Она не выпуклая, а с небольшим выступами по краям, которые обеспечивают дополнительное пространство около 5 мм.

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Выглядит корпус классически. Здесь нет каких-то дерзких дизайнерских решений, и он не напоминает какой-то непонятный космический артефакт. Все очень даже спокойно и лаконично. Сам корпус получается не очень широкий и не глубокий, зато еле заметно вытянутый в высоту. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но такая картина сейчас даже на дорогих моделях.

Тут мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре черные пластиковые круглые ножки с резиновой вставкой посередине для лучшей устойчивости. Крепится каждая ножка при помощи винта, который закручивается в нижнюю панель.

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Корпус стоит на ровной поверхности очень устойчиво.

Еще мы могли здесь заметить, что сеточки в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром – нет.

Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты, а всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем.

Переходим к верхней части.

Сетки для улавливания пыли нет и сверху. Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме того, есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона.

Изнутри это все выглядит скромно. Разъемы крепятся к передней панели, а не к верхней крышке самой рамы. Для этого даже не потребовалось специального модуля. Сама передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета и стальной сетки, выкрашенной в черный цвет. Спереди внизу находится объемная наклейка с эмблемой фирмы-производителя AeroCool. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

Модуля RGB-подсветки нет. Зато есть один вентилятор с RGB-подсветкой спереди и один сзади.

Мы видим одно устройство на 180 мм спереди и одно на 120 мм сзади. По внешнему виду это модели AeroCool Duo. На самом деле здесь не так все просто. Верхний и задний вентиляторы оборудованы специальными четырехконтактными разъемами, причем сразу двух типов: «папа» и «мама». Это позволяет соединять их последовательно.

Передний оборудован разъемом для подключения питания, кабелем для переключения режимов и одним 4-х контактным разъемом для соединения с другими. Таким образом, получается, что он оборудован контроллером, который осуществляет управление питанием и режимами подсветки. С таким я уже встречался, но это была другая модель.

Все вентиляторы соединяются последовательно, а основной подключается напрямую к блоку питания и к кнопке Reset для переключения режимов. Управления скоростью нет, но она сама по себе не очень большая и шум приемлемый.

В нижнем кожухе есть места для установки двух вентиляторов диаметром 120 мм сверху. Их установить вполне реально при использовании материнской платы Mini-ITX.

Кроме этого, отверстия для прохождения воздуха есть, но снизу ему банально неоткуда браться и там укладывается основная часть кабелей. А еще в тоннель изнутри устанавливается блок питания и фиксируется винтами сзади.

На задней панели предусмотрен вырез для заглушки материнской платы и заглушки слотов расширения. Модель бюджетная, и поэтому они просто выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5”. Один устанавливается внутрь, а другой – сверху. Также сверху вместо 3.5” можно установить накопитель 2.5”.

Дополнительно один накопитель 2.5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно, ведь закручивать винты приходится с другой стороны.

Основные особенности посмотрели, думаю, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-I Gaming, версия BIOS 2807;

Процессор: AMD Ryzen 3 3200G (3600 / 4000 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1кВатт.

Сборка системы

Удивительно, но сборка не заняла особых проблем. Не повезло только с использованием моей обычной видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 Ti, но об этом стоит уточнять перед покупкой корпуса. Информация об этом есть у производителя, но не очень корректная, поэтому это нужно просто учесть. В остальном все отлично.

На этот раз я решил все же засунуть большой башенный кулер и длинный блок питания. Поэтому мне пришлось снять корзину для жестких дисков внизу. Поскольку блок модульный, то все кабели разместились без особого труда.

Внутри все отлично размещается, и даже задняя стенка закрывается без проблем. Я предполагал, что мне придется вообще ее не закрывать. Переключение подсветки пришлось повесить на Reset.

Стеклянную крышку решил закрыть, чтобы все видели, что это реально и не задавали потом лишних вопросов. С компактной платой получается много свободного пространства внутри.

Как уже упоминалось, переключение режимов подсветки осуществляется кнопкой Reset.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95. Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Atomic Lite и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы включены (Def);

Все корпусные вентиляторы отключены (Off).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



На максимальных оборотах вентиляторы работают с приемлемым уровнем шума. С регулировкой скорости дела обстоят не очень радужно. Ее нет, и даже с резисторами будет не очень просто.

Заключение

AeroCool Atomic Lite – бюджетный компактный корпус, который немного напоминает модель Atomic, но конструктивно это совсем другое устройство. Данная модель еще меньше и ее каркас во многом повторяет другие популярные модели такого формата, например Trinity Mini. От него «лайтовый» Atomic отличается передней панелью и вентилятором на 180 мм спереди. В остальном это почти близнецы, только разъемы и кнопки тут встроены в переднюю панель, а там – в верхнюю крышку рамы.

На мой взгляд, для бюджетных модификаций компания наконец-то подобрала унифицированный каркас, а может быть они не так давно стали просматривать мои материалы и решили ввести унификацию. В любом случае это уже не первая версия с таким шасси. Однако я бы не сказал, что это плохо, поскольку пользователь может выбрать лицо своего устройства – переднюю панель. В остальном корпус обладает хорошей вентиляцией и отличным внешним видом. Обычный Atomic крупнее, но интереснее, благодаря некоторым удачным решениям, например, боковому стеклу на петлях, которое открывается нараспашку.

Новый корпус меньше и здесь уже нет ARGB-подсветки, которую можно синхронизировать. Есть свой контроллер, с помощью которого можно переключать несколько вариантов режимов подсветки. Уверен, что в одноцветном режиме можно подобрать цвет, который обеспечивает материнская плата на внешнюю ленту. Также нет возможности управлять оборотами вентиляторов, хотя в целом это не столь важно. Шум небольшой, охлаждение хорошее, а больше ничего не нужно.

Нет, еще нужно, чтобы закрывалась боковая стеклянная панель с установленным башенным вентилятором. Здесь видно, что влезает даже Noctua NH-D15. Не влезает длинная видеокарта? Покупателю данного корпуса она не понадобится, и скорее всего не потребуется в ближайшее время потому, что сейчас это роскошь.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: