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Вступление

Компания AeroCool продолжает выпускать различные корпуса, и мы последнее время обозреваем их часто, поскольку ассортимент расширяется, и все равно не охватываем все. Например, мы совершенно забыли, что есть много моделей для материнских плат формата mATX. Таких вариантов давно не было в нашей лаборатории, хотя лично мне нравятся более компактные модели потому, что огромные коробки мне не нужны, у меня не настолько мощное «железо», а уж запихнуть тестовую машинку можно в любой компактный корпус. Я специально выбираю mini-ITX платы, чтобы при необходимости ее можно было разместить в любом корпусе. И как-то на подобной плате тестировал даже полноценный ATX. А вот если б я был обладателем ATX платы, то в любой корпус ее не установил.

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Многие ошибочно считают, что все эти корпуса для mATX плат в основном офисные коробки, для Celeron и Pentium со встроенной графикой. Нет, на самом деле бывают очень интересные решения для создания мощных сборок. Кстати? специальные корпуса для производительных систем есть даже под mini-ITX. А вот в Mini Tower как раз без особых усилий можно разместить ITX плату с огромной видеокартой, хоть трехслотовой. И самое интересное, объема хватит. В специализированном mini-ITX корпусе все будет тесно, будет куча проблем с совместимостью, да еще и будет дорого. С другой стороны, mATX корпус будет значительно крупнее. В общем, есть над чем поразмыслить при выборе корпуса.

Сегодня будет очень интересная модель AeroCool и именно размера Mini Tower под формат ATX, и меньше. Корпус называется AeroCool Atomic. Модель – бомба, причем атомная.

С виду ничем не примечательное устройство, но за этим скрывается производительная и красивая модель. Что в нем интересного, нового и необычного? Будем изучать.

Упаковка и комплектация

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Коробка средних размеров. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 465 х 430 х 280 мм, а вес - 5,6 кг. Прорезей для переноски нет. Только делать ручку из скотча или тащить так.

По-прежнему ничего интересного по упаковке понять не получится. Изображения устройства есть, но они настолько схематичные, что ничего не понятно. Это уже не первый раз, и я привык к этому. Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передает объем, и даже непонятна структура передней панели. На секундочку, где изображен квадрат, спереди находится сетка и вентилятор. Где это изображено на картинке?

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Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mini Tower, а еще сообщают о том, что в передней панели есть сетка. Также нам рассказывают о том, что это высокопроизводительный корпус с сеткой в передней панели для лучшей вентиляции и демонстрации RGB подсветки вентиляторов. Есть стеклянная боковая панель для лучшего обзора и какой-то волшебный кабель-менеджмент.

Посмотрим на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Боковая панель из закаленного стекла легко открывается и закрывается благодаря тому, что установлена на удобных петлях;

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 184 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длинной до 347 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен задней стороной вверх.

Корпус зажат в две панели из пенопласта и при извлечении образуется статический заряд.

Пакет от статики может липнуть к рукам. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из инструкции и коробки с аксессуарами и приспособлением для опоры видеокарты.

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Комплект разных винтов.

Опора видеокарты с двухсторонними наклейками на основании.

Комплект двухсторонних наклеек.

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На основании опоры есть двухсторонний скотч, чтобы можно было куда-то приклеить этот держатель. Конструкция у него не такая простая и там варьируется ширина зажима устройства между двух планок с мягкими губками. Фиксируются планки одним барашком.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус не такой уж компактный. Длина и высота нормальные, а вот ширина достаточно большая – 230 мм. Во всем виновата главная особенность корпуса – 200 мм вентилятор спереди. Именно поэтому он получился таким широким, и даже в передней панели пришлось расширять проем, чтобы вентилятор влезал. Габариты корпуса согласно спецификации, составляют 230 х 390 х 404 мм. Вес – 4,7 кг.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Корпус размера Mini Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется или люфтит.

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Изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря все той же сетке и строгому дизайну. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются RGB элементы вентиляторов, и они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. Кому-то нравится, а кому-то нет. На мой взгляд, получилось очень хорошо и красиво.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно. Начнем с того, что к самому стеклу приклеены две стальные полосы. На одной находятся металлические петли, а на другой магниты. Ответная часть петель крепится к раме корпуса винтами.

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Стекло обклеено пленкой и кажется тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая. Под пленкой находится кольцо, за которое нужно потянуть, чтобы стеклянная дверца распахнулась.

По периметру стекла проклеены черные полосы шириной около 2 см. Петли просто встроены в стальную полосу, с одной стороны. С другой магниты прилипают к раме и дверь фиксируется.

Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а с небольшим выступами по краям, которые обеспечивают дополнительное пространство около 7 мм.

Смотрится корпус хорошо, но немного кубично. Он получается не высокий и широкий. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но такая картина сейчас даже на дорогих моделях. Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре хромированные круглые ножки с резиновой вставкой по середине для лучшей устойчивости. Крепится каждая ножка при помощи пластикового фиксатора, который защелкивается в круглом отверстии рамы. Корпус стоит на ровной поверхности очень устойчиво.

Еще мы могли здесь заметить небольшую сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.

Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем. Деталь изготовлена из очень твердого и гибкого материала, поэтому является отдельным элементом и предусмотрена съемной. Когда она забьется, то достаточно будет ее очистить механически снаружи или просто пропылесосить. Смысла ее снимать нет. Переместимся наверх.

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Сверху тоже есть сетка на магнитной ленте по периметру для улавливания пыли. Это очень хороший момент. Однако, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса и отверстия проделаны прямо в металлической части рамы, а все элементы крепятся на специальной площадке внутри.

Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря вставке из стальной сетки, ровной классической фактуре и небольшой выпуклой наклейке с эмблемой фирмы-производителя AeroCool. Крепится передняя панель на шесть фиксирующихся втулок к раме корпуса.

На панели нет никаких модулей RGB подсветки потому, что ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди вентилятор один, но зато аж на 200 мм в диаметре. Все вентиляторы в комплекте оборудованы двойной RGB подсветкой. Одна часть в виде кольца по периметру, а вторая в области двигателя за крыльчаткой. Получается эффект, что лопасти светятся. Сделаны вентиляторы очень качественно. Начнем с того, что у них прочные тяжелые рамы. В местах крепления есть мягкие элементы виброзащиты.

Характеристики двигателя переднего 12В, 2,16Вт. Лопасти самой обычной формы и их девять штук.

Еще один вентилятор, но уже диаметром 120 мм установлен сзади на выдув.

Его положение регулируется вверх и вниз.

В нижнем кожухе Вентиляторы не устанавливаются потому, что для этого банально нет места. Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Здесь они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху. Также сверху вместо 3,5” можно установить накопитель 2,5”.

Еще на задней стенке есть один контейнер для установки диска 2,5” он держится выступами и фиксируется одним винтом. Также дополнительно два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится, с другой стороны.

Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Atomic проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i5 10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: ID COOLING: IS-50 MAX;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B460-I Gaming, версия BIOS 0401;

Память: 2 x 8 Гб Kingston KHX3733C19D4/8GX;

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RX5700 (1720 / 1750 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX700 700 Вт.

Сборка системы

Корпус не похож ни на одну другую модель, он достаточно самобытный. Во многом это благодаря огромному вентилятору с подсветкой, который находится спереди. Боковая панель слева легко закрывается вместе с кулером Noctua NH-D15, и с правого бока мест для проводов вполне достаточно. Две трубки кабель-менеджмента уже забиты с самого начала. Сборка прошла очень легко даже с не самой простой платформой и не самой удобной материнской платой. На этот раз ничего снимать не пришлось, все встало идеально с первого раза.

Конечно, есть некоторые проблемы со сборкой и связаны они больше с установкой жестких дисков. Более-менее комфортно можно установить только один диск в корзину. Последнюю можно даже не снимать, а просто вставить диск по направляющим и зафиксировать его парой винтов со стороны установки блока питания. Если последний уже смонтирован, то с фиксацией или демонтажем будут проблемы. Обычно сложнее всего подключать дополнительный 8-ми контактный разъем питания ATX и здесь не исключение, поэтому эту процедуру надо делать сразу, пока плата еще не смонтирована.

Опору установить не получилось потому, что тестовая видеокарта была толстой и от пола, а точнее от верха кожуха там оставалось буквально пара сантиметров и нижний рычаг опоры так низко не опускается. Такое ощущение, что эта опора больше подходит для полноформатных корпусов, чем для маленьких. Вентиляторы соединяются по питанию друг с другом, а затем к обычному разъему Molex. Похожая картина с ARGB, только стандартный трех-контактный разъем подключается к материнской плате.

Свободного места для проводов достаточно. Длинный блок питания влезает, если снять корзину. После того, как система собрана можно запустить ее и посмотреть на работу подсветки. Есть как собственные режимы, так и возможность синхронизации с материнской платой. Это я попытался продемонстрировать на примере видео.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Я решил использовать для разогрева процессора Prime95, а для видеокарты MSI Kombustor, который является аналогом «бублика». Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы включены;

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Ключевая проблема системы оказалась в невозможности регулировки и мониторинга работы вентиляторов и это оказалось не очень удобным так-как отношение шум/эффективность можно было бы улучшить.

Заключение

Корпус действительно «атомный». Это удачное решение для тех, кто хочет хорошо вентилируемый корпус компактного размера. В комплекте уже есть все необходимые вентиляторы, причем с замечательной подсветкой, у которой множество режимов работы, а самое главное есть синхронизация с ARGB материнской платы. Благодаря этому сразу прибавляется еще +100500 других эффектов и сочетания цветов.

AeroCool Atomic на удивление просторный, и в нем легко можно разместить небольшую mATX или ITX плату с большой видеокартой. А если убрать снизу корзину для жесткого диска, то можно установить длинный и мощный блок питания. Однако тут важно не переусердствовать и осознавать, что мощное «железо» греется сильно, а возможности корпуса в штатном режиме не безграничны. Мою систему он легко вывозит, а вот связка GeForce RTX 3090 c Intel Core i9-10900K уже балансирует на грани. И даже в этом случае не стоит унывать, если можно поставить вентиляторы помощнее, работающие на больших оборотах.

Вот и первое замечание. Штатные вентиляторы не очень производительные. Они тихие и красивые, но иногда нужна хорошая вентиляция. Однако повторюсь, что с моей системой они справляются. А раз так, то хотелось бы тише. И вот второе замечание – скорость вращения не регулируется. Однако тут выход есть: старым дедовским способом можно снизить напряжение с 12 В до 7 В – будет ощутимо тише.

В остальном никаких нареканий нет. Металл нормальный, сетки тонкие, рама крепкая, краска хорошая. Нужно выламывать заглушки слотов расширения? Это не такая большая проблема. Стекло отличное, петли, магниты – все шикарно, как в настоящих премиальных моделях. И даже отдельная кнопка, отвечающая за режимы подсветки, есть.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: