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Вступление

Нет смысла спорить о том, что хорошо бы использовать большой, просторный корпус с продуманной вентиляцией и кастомной СЖО. Поставить его на огромный стол и любоваться им… Но зачастую это лишь мечты и приходится пользоваться «железом» совсем другого уровня, а там системный блок особой роли уже не играет. Именно поэтому на рынке представлен широкий ассортимент бюджетных моделей, чтобы пользователь смог обновить старый корпус и сделать систему более интересной и красивой.

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Для этих целей производители чаще стали использовать RGB-подсветку, чтобы всю красоту можно было разглядывать в темноте. Что касается габаритов, то они часто ограничиваются мощностью используемого «железа». Даже топовые процессоры и видеокарты устанавливают в ITX корпуса, но они там хорошо охлаждаются (хотя иногда приходится хитрить и делать даунвольтинг, чтобы это дорогое удовольствие не перегревалось). Итак, ясно, что в бюджетных корпусах собирают соответствующие конфигурации, и они должны справляться с охлаждением без всяких шаманских обрядов. Возможно, придется добавить вентилятор или пару, но это не в счет, ведь можно сразу взять модель с вентиляторами на борту.

По сути, пользователь сам должен понимать, как будет охлаждаться его «железо» в корпусе, но не всем до этого есть дело. Производители это тоже понимают и стараются выпускать больше моделей с сетчатой передней панелью и вентиляторами с RGB-подсветкой. Это заметно на примере компании AeroCool, которая выпускает огромное количество разнообразных корпусов, а для бюджетных решений у нее есть унифицированное шасси, где меняются передняя панель и конфигурация вентиляторов.

В ассортименте компании я долго искал такие модели, где шасси бы полностью совпадало, а основное отличие было в панели. Дело в том, что сам каркас тоже состоит из отдельных элементов, соединенных заклепками, и их набор в каждой версии может отличаться. Может создаться такое ощущение, что корпус уже где-то был и на что-то похож. Далее мы рассмотрим еще одну интересную недорогую модель с сеткой спереди, RGB-вентиляторами и знакомым шасси – AeroCool Wave (Wave-G-BK-v3).

Посмотрим, что это за «волна». На первый взгляд это удачное решение для создания компактной игровой сборки. Так это или нет, мы сейчас узнаем.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 505 х 273 х 427 мм, а вес – 4,83 кг. Прорезей для переноски нет, но коробка не очень габаритная. Можно сделать ручку из скотча или тащить так.

По-прежнему ничего интересного по упаковке понять не получится. Изображения устройства есть, но они настолько схематичные, что ничего сразу не понятно. Подобное уже не первый раз, но я уже привык.

Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение не передает объем, и даже непонятна структура передней панели. Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower. Еще сообщают о вентилируемой передней панели и возможности установки спереди вентиляторов с подсветкой или радиатора СЖО.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках, включая русский, сообщается следующая информация:

Вентиляционные отверстия на передней панели обеспечивают циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 8;

Кронштейн вентилятора VGA обеспечивает превосходное охлаждение VGA;

Максимальная высота системы охлаждения процессора – 158 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 297 мм (без переднего вентилятора).

В последнем случае я постоянно сталкиваюсь с какими-то непонятными цифрами и этой странной формулировкой. Даже если б у меня была видеокарта длинной 297 мм, а ASUS TUF Gaming RTX3 090 на 3 мм длиннее, то она ни каким образом не влезла бы в корпус. Ну может только если выпилить отверстие спереди, чтобы как-то можно было ей оперировать внутри, чтобы установить в слот. Поэтому от производителя хотелось бы более реальных цифр, чтобы пользователи не рассчитывали на эти размеры.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх.

Корпус зажат в две панели из вспененного полиэтилена. Статический заряд при извлечении не образуется.

Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Комплект разных винтов;

Пластиковый адаптер для закручивания втулок;

Несколько нейлоновых стяжек.

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Дизайн и особенности корпуса

Для знакомства производитель предлагает изучить проморолик, чтобы посмотреть на устройство.

Корпус компактный, но не квадратный, а заметно вытянут в высоту. Главная его особенность – это три 120 мм вентилятора спереди и один сзади.

Габариты корпуса согласно спецификации, составляют 206 х 450 х 372 мм. Вес – 4,1 кг.

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В описании не указано, но одна боковая стенка из стекла, а другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с отверстиями и стальной сеткой внутри. В местах соединения элементов рамы используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 мм. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется. Также нет люфтов и зазубрин.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря симпатичному дизайну и узору решетки. Фронтальная панель должна все внимание отвлекать на себя, но сам пластик смотрится не очень роскошно.

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Возможно, надо было использовать какую-то текстуру. Как вариант ее можно было сделать под карбон. Так было бы интереснее.

Боковая стеклянная панель здесь держится очень просто на четырех винтах с резиновыми шайбами, которые фиксируют его сбоку через отверстия в стекле.

Стекло обклеено пленкой и кажется немного тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

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Правая стальная стенка крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

Она не выпуклая, а с небольшим выступами по краям, которые обеспечивают дополнительное пространство около 5 мм.

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Выглядит корпус скорее классически. Здесь нет каких-то дерзких дизайнерских решений, и он не напоминает какой-то непонятный артефакт. Все спокойно и лаконично. Узор из параллелограммов на панели также смотрится хорошо и сдержано. Сам корпус получается не широкий и не глубокий, зато немного вытянутый в высоту. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но такая картина сейчас даже на дорогих моделях.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках, образующие сложные профили и увеличивающие жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим четыре черные пластиковые, круглые ножки с резиновой вставкой посередине для лучшей устойчивости. Крепится каждая ножка при помощи самореза, который закручивается в нижнюю панель. Корпус стоит на ровной поверхности очень устойчиво.

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Еще мы могли здесь заметить, что сеточки в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром, нет.

Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем.

Переходим к верхней части.

Сверху тоже нет сетки для улавливания пыли. Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки и Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0 и один USB 2.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона.

Изнутри это все выглядит не так красиво. Разъемы крепятся не на передней панели, а на самой раме. Для этого к ней крепится специальный модуль с кнопками и разъемами. Сама передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Внутри можно заметить тонкую стальную сетку с мелкой ячейкой для улавливания пыли. Спереди внизу находится объемная наклейка с эмблемой фирмы-производителя AeroCool.

Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса. Модуля RGB-подсветки нет, зато есть несколько вентиляторов с ней спереди и сзади.

Мы видим три устройства по 120 мм спереди и один 120 мм сзади. Все они соединяются последовательно, а в одном установлен контроллер для управления режимами подсветки. Разъемы здесь специальные, поэтому так просто их не поменять, и про управление скоростью вращения можно забыть.

Лично мне больше по душе реализация с хабом, но такая система получается дороже и поэтому она не используется в бюджетных моделях.

Все вентиляторы соединяются последовательно, основной подключается напрямую к блоку питания и к кнопке Reset для переключения режимов. Управления скоростью нет, но она сама по себе не очень большая и шум приемлемый.

В нижнем кожухе есть места для установки двух вентиляторов диаметром 120 мм сверху. Их установить вполне реально при использовании материнской платы mATX или Mini-ITX. В моем случае это было затруднительно. Кроме того, отверстия для прохождения воздуха есть, но снизу ему банально неоткуда браться и там укладывается основная часть кабелей.

А еще в тоннель изнутри устанавливается блок питания и фиксируется винтами сзади.

На задней панели находится вырез для заглушки материнской платы и заглушки слотов расширения. Модель бюджетная и поэтому они просто выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3.5”. Один устанавливается внутрь, а другой сверху. Также сверху вместо 3.5” можно установить накопитель 2.5”.

Дополнительно один накопитель 2.5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится с другой стороны.

Основные особенности изучили. Думаю, пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Wave проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (3800 / 4700 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-PRO S, версия BIOS – 3002;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 Super 4Gb (1530 / 1770 / 1500 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500Gb;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 Вт.

Сборка системы

Удивительно, но сборка не заняла особых проблем. Не повезло только с использованием моей обычной видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC, но об этом нужно уточнять перед покупкой корпуса. Информация об этом есть у производителя, но не очень корректная, поэтому это нужно учесть. В остальном все отлично и даже огромный Noctua NH-D15 влез без проблем.

Однако больше всего мне понравилось то, что удалось без особого труда разместить пучок кабелей блока питания AeroCool Aero Bronze 750 Вт. В действительности я бы не стал использовать эту модель, а ограничился бы более простым на 500 Вт.

Внутри все отлично размещается, и даже задняя стенка закрывается без труда. Я предполагал, что мне придется вообще ее не закрывать.

Ролик внизу демонстрирует пространство внутри и работу подсветки. Переключение режимов осуществляется кнопкой Reset.

На видео я специально закрыл боковую крышку стеклянной панелью, а то постоянно кто-то волнуется, что с таким кулером она не закрывается.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Wave и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы включены (Def);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Температура GPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше



Даже на максимальных оборотах вентиляторы работают с приемлемым уровнем шума. С регулировкой скорости дела обстоят не очень радужно. Ее нет, и даже с резисторами будет не очень просто.

Заключение

AeroCool Wave это компактный, симпатичный и недорогой корпус с отличным базовым оснащением. За сеткой передней панели прячутся три вентилятора 120 х 120 мм, и они решают многое в плане вентиляции. Скорость небольшая, уровень шума тоже, но поток хороший и штатное охлаждение уверенно справится с недорогой бюджетной сборкой, где будет присутствовать видеокарта не мощнее GeForce GTX 1660, RTX 2060 или RTX 3060. Если планируется использование ускорителей уровнем выше, лучше подобрать корпус подлиннее, чтобы можно было разместить модель с крупной системой охлаждения.

К слову, в новом корпусе можно установить даже необслуживаемую СЖО. Спереди ее можно поставить методом бутерброда, когда вентиляторы размещены снаружи, а радиатор внутри. При этом, конечно же, надо будет учитывать длину видеокарты. В любом случае для Wave лучше выбирать что-то покороче. И нужно уделить внимание блоку питания, по возможности использовать модульный или не очень мощный с небольшим количеством линий, чтобы спокойно убирать лишние кабели в нижнюю нишу. Хотя при желании и отсутствии диска снизу можно без труда их спрятать, но придется немного постараться.

Следует помнить, что перед нами все же бюджетное решение, которое не очень подходит для частых переборок или апгрейдов. И нет синхронизации с материнской платой, а если захочешь заменить вентиляторы, то придется менять все сразу, поскольку используются специальные разъемы. В остальном AeroCool Wave – хороший доступный корпус с вентиляторами, подсветкой, боковой стеклянной панелью, а также сеткой и решеткой спереди для лучшей вентиляции.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: