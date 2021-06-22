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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021

Тестирование шести графических ускорителей NVIDIA и AMD и двух процессоров в восьми играх, двух режимах работы и разрешении 1920 х 1080.
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В данном обзоре будут протестированы видеокарты, стоимостью до 50 000 рублей. Для получения разносторонних результатов тесты графических ускорителей пройдут на двух стендах, основанных на процессорах Core i7-8700K и Ryzen 7 3700Х. В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом диапазоне, а также определены карты, наиболее привлекательные для покупки.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в восьми играх.

В тестировании приняли участие следующие видеокарты:

  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт;
  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт;

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт;
  • Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.1.1.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Breathedge

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  • Версия 1.0.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.
    • Качество эффектов - эпическое.
    • Дальность видимости - эпическая.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

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  • Версия 1.4.1.8305760.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество моделей - высокое.
    • Текстуры и модели HD - установлены.
    • Качество спецэффектов - высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - высокие.
    • Дальность показа объектов - высокая.
    • Качество объемного освещения - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Динамические тени - все.
    • Тени от спецэффектов - включены.
    • Затенение оружия - включено.
    • Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
    • Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
    • Трассировка лучей: затение - отключено.
    • NVIDIA DLSS - отключено.
    • Качество сглаживания - ультра высокое.
    • Качество затенения - ультра высокое.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество эффекта скорости - высокое.
    • Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
    • Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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  • Версия 1.12.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080

1% low и average FPS

Kingdom Come Deliverance

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  • Версия 1.9.6.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 75.
    • Сглаживание - SMAA 1TX.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество физизки - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество шейдеров - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Детализация объемных эффектов - ультра высокая.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Дальность видимости объектов - высокая.
    • Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.
    • Дальность отрисовки растений - средняя.
    • Размытие в движении - полная.

1920х1080

1% low и average FPS

The Medium

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  • Версия 1.2.
  • DirectX 12.
    • RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
    • DLSS - выключен/качество/производительность.
    • Сглаживание - FXAA/выключено.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество текстур - высокое.
    • SSAO - включено.
    • SSR - включено.
    • Качество SSS - высокое.
    • Раздельная прозрачность - высокая.
    • LPV - включено.
    • Качество эффектов - высокое.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Блики линзы - высокие.

1920х1080

1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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  • Версия 1.3.0.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1920х1080

1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

  • Версия 1.0.9.
  • Vulkan.
    • Сглаживание - TAA (1TX).
    • Размытие в движении - включено.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество направленного затенения - высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество декалей - очень высокое.
    • Качество размытия в движении - очень высокое.
    • Качество передачи изображения - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество объемного изображения - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
    • Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
    • Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
    • Качество детализации - очень высокое.
    • Отложенный рендеринг - включен.
    • Удаление полигонов - отключено.
    • Асинхронное вычисление - включено.
    • Трассировка лучей - отключена / включена.
    • NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
    • Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сглаживание глубины резкости - включено.
    • HDR свечение - включено.
    • Резкость - 2.0.
    • Зернистость - 1.0.
    • Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080

1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что вне зависимости от режима работы первое место занял графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super. Вторую строчку разделили карты GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 ХТ. Замкнул тройку лидеров видео ускоритель Radeon RX 5700.

Лидеры обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности графических ускорителей бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник ускорителей.

  • GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 47 000 рублей;
  • GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 42 000 рублей;
  • GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 38 000 рублей;
  • GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 31 000 рублей;

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей;
  • Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 42 000 рублей;
  • Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт - 32 000 рублей.

Соотношение стоимости и производительности видеокарт

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первую позицию заняла карта GeForce RTX 2060. Второе место разделили ускорители GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5600 ХТ. На третьей строчке расположилась GeForce RTX 2070.

Данное тестирование показало, что желающим сэкономить стоит обратить внимание на видеокарты GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 ХТ. Они обеспечили комфортную производительность в большинстве игр, вдобавок были весьма привлекательными для покупки.

Золотой серединой по производительности является графический ускоритель GeForce RTX 2060 Super. Он буквально "наступал на пятки" старшему сородичу GeForce RTX 2070 при этом по привлекательности для покупки был заметно выгоднее.

Желающим получить максимальную производительность за большие деньги необходимо присмотреться к видеокарте GeForce RTX 2070 Super. Она была бесспорным лидером в данном тестировании. Также GeForce RTX 2070 Super была выгоднее для приобретения, чем "красный" конкурент Radeon RX 5700 ХТ, который был заметно медленнее лидера.

Также стоит упомянуть, что видеокарты GeForce RTX на аппаратном уровне поддерживает новые технологии NVIDIA RTX + DLSS, которые уже реализованы в таких ААА-играх, как Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare, Control, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood.

Помимо перечисленных "фишек" у ускорителей GeForce RTX есть большой технологический потенциал:

  1. Традиционно видеокарты GeForce отличаются не только высокой производительностью в играх и энергоэффективностью, но и широкой поддержкой приложений для работы с фото/видео и компьютерной графикой. Специальная драйверная программа NVIDIA STUDIO отслеживает обновления всех популярных приложений для работы с контентом (от Adobe, Autodesk и др.). Драйверы STUDIO также проходят дополнительное тестирование на стабильность и надежность работы, в том числе при работе с несколькими приложениями. Переключиться на STUDIO можно в меню GeForce Experience.
  2. NVIDIA Adaptive Shading - адаптивное затенение, которое позволяет увеличить производительность без видимой потери качества изображения. В основе новой техники лежит аппаратно-ускоренная возможность архитектуры Turing под названием "Изменяемая частота затенения" (Variable Rate Shading или VRS). VRS разбивает экран на множество плиток по "16 на 16" пикселей и позволяет изменять количество обрабатываемых пикселей для каждой плитки в отдельности. Так, если в "плитке" находится однотонный участок изображения, количество обрабатываемых пикселей можно снизить без видимой потери качества, за счет чего и достигается более высокая производительность. Технология уже применена в играх Wolfenstein II: New Colossus и Wolfenstein: Youngblood.
  3. Mesh Shading - полностью программируемый конвейер обработки геометрии. Task и Mesh шейдеры позволяют вывести количество полигонов и объектов в сцене на новый, ранее недоступный уровень и разгрузить центральный процессор за счет переноса расчетов уровня детализации объектов и других на GPU.
  4. Multi-View Rendering - это более гибкая реализация технологии Simultaneous Multi-Projection. Без этой технологии объекты выводятся по несколько раз для каждого глаза в VR-режиме (проекции для каждого экрана/зоны экрана в VR-шлеме). При использовании технологии объекты выводятся сразу в 4 плоскости за один раз, это позволяет увеличить скорость вывода объектов до 4 раз. Технология ускоряет стерео рендеринг для VR-шлемов и шлемов с несколькими экранами для широкого обзора. Но также она востребована в "классическом" рендеринге для быстрой генерации теней.
  5. Texture-Space Shading - затенение в пространстве текстур. Технология сохраняет результаты шейдинга в текстуры, затем эти текстуры можно повторно использовать в следующем кадре для повышения производительности. Также эта технология эффективна для рендеринга виртуальной реальности.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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