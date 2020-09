ASUS представляет новую линейку ноутбуков на основе процессоров Intel® Core™ 11 поколения, включая ноутбук, созданный в рамках платформы Intel Evo

ZenBook Flip S (UX371) – самый тонкий в мире ноутбук-трансформер из оснащенных дисплеем OLED и первый ноутбук ASUS, сертифицированный по программе Intel® Evo™ (версия с экраном FHD 1 Вт)

ZenBook S (UX393) – самый тонкий и легкий ноутбук из оснащенных экраном с соотношением сторон 3:2 и разрешением 3,3K

ZenBook 14 (UX435EA/EG) – самый компактный 14-дюймовым ноутбук с дополнительным дисплеем ScreenPad

ZenBook Pro 15 (UX535) – самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук из оснащенных дисплеем OLED с разрешением 4K

ExpertBook B9 (B9400) – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук

В рамках онлайн-презентации Built for Brilliance компания ASUS представила целый ряд обновленных и совершенно новых компьютеров на базе процессоров Intel® Core™ 11 поколения с кодовым названием Tiger Lake и первые ноутбуки, сертифицированные по программе Intel® Evo™. В ходе онлайн-презентации были показаны: ZenBook Flip S (UX371) – самый тонкий в мире ноутбук-трансформер из оснащенных экраном OLED и первый ноутбук ASUS, созданный в рамках программы Intel Evo; ZenBook S (UX393) – самый тонкий и легкий ноутбук из оснащенных дисплеем формата 3:2 с разрешением 3,3K ; ZenBook 14 (UX435EA/EG) – самый компактный 14-дюймовый ноутбук с дополнительным дисплеем ScreenPad ; ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) – самый легкий 14-дюймовый ZenBook весом всего 980 г ; ZenBook Pro 15 (UX535) – самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук из оснащенных дисплеем OLED с разрешением 4K , а также ExpertBook B9 (B9400) – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук . Представленные в 2020 году компьютеры ASUS наделены новейшими технологиями для максимально продуктивной и удобной работы.«Компания ASUS славится превосходным дизайном устройств и инновационными решениями. Из года в год с выходом очередного поколения процессоров Intel компания ASUS первой предлагает компьютеры на базе новейших процессоров, – подчеркнул исполнительный содиректор компании ASUS Самсон Ху во вступительной речи, открывающей онлайн-презентацию. – Ноутбуки, которые мы представляем этом году, позволят получить невероятные впечатления, прикоснувшись к новейшим технологиях. Оснащая устройства инновационными дисплеями, аудиокомпонентами, программным обеспечением и сетевыми модулями, компания ASUS внедряет передовые технические решения в повседневную жизнь».Представленные в рамках онлайн-презентации ноутбуки ASUS на основе процессоров Intel® Core™ 11 поколения с новейшей встроенной графикой Intel® Iris® Xe обладают производительностью, ранее недостижимой для столь тонких и легких устройств. Это уникальные решения для ежедневных задач, творчества, игр, развлечений и совместной работы. В процессорах Intel Core 11 поколения применяются технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие непревзойденную скорость и производительность для ежедневной работы. Беспроводные модули Intel® стандарта WiFi 6 и поддержка новейшего интерфейса Thunderbolt™ 4 гарантируют высочайшую скорость передачи данных и надежность подключения. Встроенная видеокарта на базе новейшей архитектуры Intel Iris Xe обеспечивает графическую производительность, сопоставимую с уровнем дискретных видеокарт, превращая компактный ноутбук в современный развлекательный медиацентр.Компания ASUS стремится дарить незабываемые впечатления пользователям. В рамках онлайн-презентации зрителям был представлен ноутбук ZenBook Flip S (UX371, версия со светодиодной подсветкой экрана, разрешением FHD и энергопотреблением 1 Вт), первым получивший сертификацию платформы Intel Evo. Эта сертификация гарантирует строгое соответствие 2-й редакции технических требований и ключевых критериев инновационной программы Intel Project Athena. Еще несколько представленных в 2020 году ноутбуков находятся в процессе получения сертификации, сейчас они проходят тонкую настройку и испытания на соответствие требования программы. В ноутбуках, прошедших верификацию по программе Intel Evo, сочетаются высочайшая производительность, быстродействие, энергоэффективность и великолепное качество изображения. Помимо процессоров Intel Core 11-го поколения, ноутбуки на основе платформы Intel Evo оснащаются встроенной графикой Intel Iris Xe, а также модулями Intel WiFi 6 и поддержкой интерфейса Thunderbolt 4.«Компания ASUS подготовила превосходную линейку ноутбуков, оснащенных процессорами Intel® Core™ и инновационными решениями, которые мы совместно разработали в рамках программы Project Athena. Эти решения реализованы в том числе в модели ASUS Zenbook Flip S, первом верифицированным устройстве ASUS на платформе Intel Evo, – отметил Крис Уокер, вице-президент подразделения Intel Mobile Computing Platforms. – Наши процессоры Intel® Core™ 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, установленные в тонких и легких ноутбуках, обеспечивают им непревзойденный уровень производительности в различных сценариях использования: при выполнении ежедневных рабочих и творческих задач, а также для развлечений».В представленных компьютерах ASUS установлена операционная система Microsoft Windows с привычным, интуитивно понятным и удобным интерфейсом. «Компания ASUS постоянно внедряет инновационные решения в компьютерах на основе операционной системы Windows, предвосхищая быстро меняющиеся потребности пользователей, – подчеркнула Николь Дезен, вице-президент подразделения Device Partner Sales корпорации Microsoft. – Во всех устройствах ASUS – от нового бизнес-ноутбука ExpertBook B9, по прочности соответствующего американскому военно-промышленному стандарту, и до ноутбуков серии ZenBook, оснащенных новейшей графикой, аудиокомпонентами и поддержкой стандарта WiFi 6 – пользователи безусловно оценят надежность и высочайшую производительность». В представленных ноутбуках ASUS сочетаются производительность процессоров Intel Core последнего поколения, пользовательские характеристики, соответствующие самым передовым стандартам программы Intel Evo, и новейшие технологические решения.В представленных ноутбуках, входящих в инновационную программу Intel Evo, и компьютерах на базе процессоров Intel® Core™ 11 поколения реализован целый ряд передовых технологий ASUS, включая решения для удаленной работы.Дисплеи OLED в ноутбуках ASUS обеспечивают высочайшее качество, исключительную детализацию и реалистичность изображения, а новая технология подсветки способствует защите глаз. Такой дисплей гарантирует ультрареалистичное изображение без размытия объектов в движении, 100% охват цветового пространства DCI-P3, время отклика 0,2 мс, превосходное воспроизведение глубоких темных оттенков, подтвержденное сертификацией VESA DisplayHDR™ 500 True Black, контрастность 1 000 000:1 и безупречную точность цветопередачи, подтвержденную сертификацией PANTONE® Validated. Дисплеи этих ноутбуков также обладают сертификацией TÜV Rheinland, гарантирующей пониженный уровень вредного для глаз синего света и минимизацию мерцания экрана.Интуитивно понятный пользовательский интерфейс ASUS ScreenXpert 2.0 для дополнительного дисплея ASUS ScreenPad значительно повышает продуктивность работы, обеспечивает удобное переключение между экранами, быструю организацию многозадачного рабочего процесса и совместимость со множеством утилит ASUS. В приложении MyASUS можно найти утилиты, разработанные компанией ASUS для настройки, обновления и оптимизации работы компьютерной системы, а также контакты службы поддержки ASUS. Приложение MyASUS также предоставляет возможность управлять системными настройками, например, новая функция Fan Profile позволяет оптимизировать скорость вращения вентиляторов для различных сценариев работы: режим Whisper предназначен для самой тихой работы, режим Performance способствует эффективному охлаждению компонентов при запуске требовательных к системным ресурсам приложений, а режим Standard оптимально подходит для ежедневных рабочих задач.Пользователи, работающие удаленно, оценят технологии ASUS WiFi Master и интеллектуального шумоподавления в микрофоне. Комплексное решение WiFi Master включает в себя технологии WiFi SmartConnect, WiFi Stabilizer и WiFi RangeBoost, которые служат для обеспечения максимально стабильного соединения, фильтрации помех от других беспроводных устройств и автоматического выбора наилучшей точки доступа Wi-Fi из всех доступных, а также улучшенного приема сигнала благодаря использованию нескольких антенн. Технология интеллектуального шумоподавления в микрофоне использует алгоритм на основе машинного обучения, чтобы во время аудиозвонков и конференций эффективно отфильтровывать посторонние звуки, такие как голоса на заднем плане и другой бытовой шум. Функции ClearVoice Mic и Speaker, доступные через приложение MyASUS, устраняют посторонние звуки, оставляя только кристально чистый голос пользователя.Ультракомпактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip S — это первый ноутбук ASUS, сертифицированный по программе Intel Evo. Он отличается невероятной портативностью: при толщине корпуса всего 13,9 мм вес устройства составляет 1,2 кг . Ноутбук ZenBook Flip S оснащается превосходным сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD с широким охватом цветового пространства (100% DCI-P3). Высокая точность цветопередачи подтверждена сертификацией PANTONE® Validated, а сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black гарантирует глубокие темные оттенки и исключительно высокую контрастность. В этом дисплее также применяются технологии для защиты глаз, безупречная реализация которых подтверждается сертификацией компании TÜV Rheinland. Дисплей поддерживает активный стилус ASUS Pen с 4096 уровнями давления.Внешний вид ноутбука ZenBook Flip S подчеркивает премиальный уровень этого устройства. Темная отделка корпуса (Jade Black) красиво контрастирует с металлическими элементами, выполненными в цвете красной меди и декоративной полосой из шлифованного алюминия. Высокоточное поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать экран до 360°, поэтому ZenBook Flip S можно использовать не только как обычный ноутбук, но и раскрывать, как палатку, или фиксировать под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Инновационный цифровой блок ASUS NumberPad 2.0, встроенный в тачпад , удобен для работы с расчетами, а клавиатура занимает всю ширину корпуса, поэтому в ее правой части нашлось место для колонки дополнительных клавиш.Превосходную производительность в мобильных условиях ноутбуку ZenBook Flip S в максимальной комплектации обеспечивает процессор Intel® Core™ i7 11 поколения с новейшей встроенной графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 3.0 x4. Набор портов ввода/вывода включает два порта USB-C® с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 4, один порт USB 3.2 Gen1 Type-A и разъем HDMI. Аккумулятор высокой емкости, установленный в ноутбуке ZenBook Flip S, обеспечивает превосходную автономность – до 15 часов работы на одном заряде. Этого хватит даже на самый долгий рабочий день.Компактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 весит всего 1,3 кг7 и имеет толщину корпуса 13,9 мм. Высокоточное поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать экран на 360° и использовать устройство как обычный ноутбук или планшет, раскрывать, как палатку, или фиксировать под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Благодаря этому уникальному механизму клавиатура автоматически приподнимается под оптимальным для положения рук углом. Помимо комфорта при наборе текста это улучшает вентиляцию устройства.Аккумулятор высокой емкости 67 Вт•ч наделяет ZenBook Flip 13 способностью работать до 14 часов без подзарядки . Ноутбук поддерживает быструю зарядку с помощью входящего в комплект адаптера питания мощностью 65 Вт, а также технологию ASUS USB-C® Easy Charge, благодаря которой ZenBook Flip 13 можно подзарядить от обычного зарядного устройства с разъемом USB-C или зарядного устройства USB-C с технологией Power Delivery (PD).Ноутбук ZenBook Flip 13 оснащается сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением FHD. Этот дисплей полностью совместим с активным стилусом ASUS Pen и способен распознавать 4096 уровней давления для точного и максимально удобного рукописного ввода текста или рисования.За плавную многозадачную работу ZenBook Flip 13 отвечают процессор Intel® Core™ i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и 16 ГБ оперативной памяти. Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 3.0 гарантирует высокую скорость работы с данными и достаточный объем памяти для хранения библиотеки файлов.ZenBook S – ультрапортативный ноутбук премиального уровня, оснащенный 13,9-дюймовым дисплеем нового формата с соотношением сторон 3:2. Изящный, но прочный цельнометаллический корпус имеет толщину 15,7 мм, а вес устройства составляет всего 1,35 кг7. Ноутбук ZenBook S оснащается сенсорным дисплеем NanoEdge с разрешением 3,3K (3300 x 2200). Превосходное качество цветопередачи на экране подтверждено сертификацией PANTONE® Validated. Соотношение сторон 3:2 означает увеличенную высоту экрана, что особенно удобно при работе с большими документами и веб-страницами. Аккумулятор емкостью 67 Вт•ч обеспечивает до 12 часов автономной работы и поддерживает технологию быстрой зарядки.Элегантная темная отделка корпуса (Jade Black) акцентирована кромками цвета красной меди. Крышку устройства украшает смещенный от центра логотип ASUS того же медного цвета. В ноутбуке ZenBook S применяется высокоточный экранный шарнир ErgoLift, который при открывании крышки автоматически наклоняет клавиатуру под наиболее удобным для набора текста углом, что одновременно улучшает охлаждение устройства.Превосходную производительность в мобильных условиях ноутбуку ZenBook S в максимальной комплектации обеспечивают процессор Intel® Core™ i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 3.0 x4. Для подключения всевозможных периферийных устройств ноутбук ZenBook S предлагает широкий набор интерфейсов, включая полноразмерный разъем HDMI, порты USB 3.2 Gen1 Type-A, два разъема USB-C® с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt™ 4, а также слот для карты памяти microSD.ZenBook S поставляется с новейшей версией программного центра MyASUS, включающего в себя коллекцию различных приложений и утилит, которые помогут извлечь максимум из этого ноутбука, в том числе использовать его совместно со смартфоном. Для удобной работы с числами в тачпад ноутбука ZenBook S встроен сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad 2.08, а инфракрасная камера позволяет мгновенно авторизоваться в системе с помощь функции Windows Hello.Ноутбук ZenBook 14 Ultralight весит всего 980 г7. Это невероятно легкое и изящное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и безупречную элегантность, станет идеальным выбором для работы в мобильных условиях.ZenBook 14 Ultralight в максимальной комплектации оснащается процессором Intel® Core™ i7 11 поколения и встроенной графикой Iris Xe (модель UX435EAL) или дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX450 (модель UX435EGL).Ноутбук ZenBook 14 Ultralight наделен дисплеем NanoEdge с невероятно тонкой рамкой – относительная площадь экрана составляет 92%. Экран ноутбука поддерживает широкий цветовой охват – 100% sRGB.В этом ноутбуке предусмотрено все, чтобы вызывать у пользователя только восхищение: встроенный в тачпад сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad8 (опция) превращает работу с цифрами в удовольствие, экранный шарнир ErgoLift обеспечивает оптимальный угол наклона клавиатуры для комфортного набора текста, а для подключения всевозможных периферийных устройств предусмотрен полный набор портов ввода/вывода, включая два разъема USB-C® с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI 2.0 и слот для карты памяти microSD. Высочайшую скорость и стабильность беспроводного соединения обеспечивают встроенный модуль Intel® WiFi 6 (802.11ax) и фирменная технология ASUS WiFi Master.ExpertBook B9 – это тонкий бизнес-ноутбук весом всего 880 граммов с выверенным в каждой детали по-деловому лаконичным дизайном. Это устройство может похвастать отличной автономностью, наличием двух накопителей, полноценным комплектом интерфейсов, инновационным светодиодным цифровым блоком NumberPad8, встроенным в тачпад, и датчиком приближения. Бизнес-ноутбук ExpertBook B9 заключен в корпус из магниево-литиевого сплава и по надежности соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а система информационной безопасности корпоративного уровня поможет гарантировать конфиденциальность коммерческих данных.В максимальную аппаратную комплектацию ExpertBook B9 входят процессор Intel® Core™ i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и высокоскоростным модулем Intel® WiFi 6, поэтому производительность и качество связи в этом устройстве также на высоте. Твердотельные накопители можно объединять в массивы RAID0 и RAID1, обеспечивая еще более высокую скорость работы с данными и надежность их хранения. Чтобы онлайн-переговоры всегда проходили гладко, в бизнес-ноутбуке ExpertBook B9 реализована технология интеллектуального шумоподавления в микрофоне, которая отсеивает посторонние шумы, оставляя только кристально чистый голос пользователя, а высокому качеству сетевого подключения способствует технология ASUS WiFi Master. В комплекте с ExpertBook B9 поставляется удобная коробка для аксессуаров, которую также можно использовать как эргономичную подставку для ноутбука. Невероятно портативный, мощный и прочный ноутбук ExpertBook B9 станет идеальным партнером в мире современного бизнеса.ZenBook 14 – ноутбук, в котором превосходная производительность сочетается с абсолютной портативностью и безупречно элегантным дизайном. Несмотря на малый вес (всего 1,19 кг7), ноутбук ZenBook 14 оснащается инновационным дополнительным экраном ASUS ScreenPad для продуктивной многозадачной работы, а основу его аппаратной комплектации составляют процессор Intel® Core™ 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX450 (UX435EG).Этот новейший ноутбук серии ZenBook Classic может похвастать полным набором портов подключения: два порта USB-C® с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt™ 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем. Благодаря практически отсутствующей рамке, относительная площадь экрана составляет 92%. Ноутбук доступен в двух элегантных вариантах оформления: новом оттенке серого (Pine Grey) и светло-сиреневом цвете (Lilac Mist).Ноутбук ZenBook Flip 15 – это неповторимый стиль, изысканность и универсальность. Потрясающий сенсорный дисплей NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD обладает высочайшей точностью цветопередачи, подтвержденной сертификацией PANTONE® Validated, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и контрастностью 1 000 000:1. Реализованные в этом дисплее технологии для защиты глаз подтверждаются сертификатом независимой лаборатории TÜV Rheinland. Высокоточный экранный шарнир ErgoLift позволяет раскрывать экран до 360°. Благодаря ультратонкой экранной рамке относительная площадь экрана составляет 90%. В ноутбуке-трансформере ZenBook Flip 15 реализована поддержка активного стилуса ASUS Pen с распознаванием 4096 уровней давления, эксклюзивная технология WiFi Master, благодаря которой беспроводное соединение становится стабильнее, и целый набор портов подключения, в том числе USB-C® с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 4. Процессор Intel® Core™ 11 поколения и дискретная видеокарта геймерского уровня NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (в максимальной комплектации) гарантируют высочайшую мобильную производительность для быстрого решения творческих задач. Высокопроизводительный, универсальный и портативный ноутбук ZenBook Flip 15 создан для динамичной творческой жизни.VivoBook Flip 14 – ноутбук-трансформер с ярким и смелым дизайном, оснащенный сенсорным экраном, который можно раскрывать до 360°, что позволяет использовать его не только как обычный ноутбук, но и раскрывать, как палатку, или фиксировать под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Поддержка активного стилуса ASUS Pen позволяет удобно записывать текст от руки или делать зарисовки прямо на экране.Превосходную производительность ноутбука VivoBook Flip 14 в максимальной комплектации обеспечивает процессор Intel® Core™ i7 11 поколения с графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe®. Широкий набор портов подключения включает разъем USB-C® с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt™ 4. Яркая индивидуальность этого устройства выражена в необычном оформлении корпуса в серебристом (Transparent Silver) или черном (Indie Black) цветах, а завершающим штрихом в стильном дизайне служит клавиша Enter, выделенная ободком ярко-желтого цвета. Ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14 – превосходное устройство для работы и развлечений, которое благодаря компактному корпусу удобно всегда брать с собой.ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) – новые ультрапортативные ноутбуки серии ZenBook Classic с экранами диагональю 13,3 дюйма и 14 дюймов. Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 стали еще легче и тоньше, чем устройства предыдущего поколения. Вес ноутбука ZenBook 13 составляет всего 1,07 кг7. При минимальной толщине корпуса (всего 13,9 мм для обеих моделей) в ноутбуках ZenBook 13 и ZenBook 14 реализован полный набор портов ввода/вывода, включая полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, а также USB-C® с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 4 и слот для карты памяти microSD. Это самые тонкие в мире модели с 13,3- и 14-дюймовыми экранами из способных предложить настолько широкий выбор разъемов для подключения самых разных периферийных устройств.Благодаря минимальной ширине рамки дисплея NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%, а опциональная функция ультраэкономичного энергопотребления дисплея (1 Вт) позволяет значительно продлить время автономной работы ноутбука. В новых моделях ZenBook 13 и ZenBook 14 предусмотрено все для комфорта пользователя: цифровой блок ASUS NumberPad 2.08, встроенный в тачпад, аккумулятор, способный обеспечить до 21 часа автономной работы , клавиатура во всю ширину корпуса, поворотное крепление ErgoLift и инфракрасная камера с функцией распознавания лиц для удобной авторизации в системе. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 доступны в двух новых цветовых решениях: элегантном сером (Pine Grey) и изысканном светло-сиреневом (Lilac Mist).В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 – процессоры Intel Core 11 поколения. В сочетании с большим объемом оперативной памяти (до 32 ГБ) этим ноутбукам гарантирована быстрая многозадачная работа в любых ежедневных приложениях. Кроме того, в ZenBook 13 и ZenBook 14 устанавливаются твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe® 3.0 x2 и модуль беспроводной связи новейшего стандарта WiFi 6 (802.11ax).Ультрапортативные ноутбуки ASUS VivoBook S13 (S333), S14 (S433) и S15 (S533) с диагональю экрана 13, 14 и 15 дюймов соответственно отличаются уникальным сочетанием производительности и смелого дизайна, который позволит каждому пользователю выразить свою индивидуальность. Изящный металлический корпус с текстурированной отделкой доступен в широкой палитре цветов, чтобы любой мог подобрать для себя вариант, отражающий его уникальный стиль. Желтая клавиша Enter – еще один яркий дизайнерский акцент в оформлении устройств новой серии. В максимальной комплектации внутри тонкого корпуса новых моделей VivoBook S скрываются процессор Intel® Core™ 11 поколения до модели i7 со встроенной графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель большой емкости с интерфейсом PCIe® и поддержка памяти Intel® Optane™ Memory H10 для сверхбыстрой работы с данными, а набор разъемов включает порт USB-C® с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt™ 4.В устройствах серии VivoBook 14 и VivoBook 15 яркий стиль сочетается с высокой производительностью для продуктивной работы, общения и творчества. Модели VivoBook 14 (X413) и VivoBook 15 (X513) доступны в пластиковом корпусе в синем (Cobalt Blue), белом (Dreamy White) и черном (Bespoke Black) вариантах оформления. Модели VivoBook 14 (K413) и VivoBook 15 (K513) оснащаются металлической крышкой, которая может быть выполнена в одном из трех цветов: черном (Indie Black), золотом (Hearty Gold) или серебристом (Transparent Silver). В максимальной комплектации эти модели оснащаются процессором Intel® Core™ 11 поколения до модели i7 с графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, модулем WiFi 6 и твердотельным накопителем большой емкости с интерфейсом PCIe®. Тачпад модели VivoBook 14 может оснащаться встроенным цифровым блоком ASUS NumberPad 2.08, а в качестве уникального дизайнерского элемента клавиша Enter подчеркнута ярким желтым цветом. В ноутбуке VivoBook 15 может использоваться система хранения, состоящая из твердотельного накопителя и жесткого диска, для высокой скорости работы с данными и обширного пространства для хранения библиотеки файлов.ZenBook Pro 15 – новейшая модель серии ультрапортативных высокопроизводительных ноутбуков для творчества и самый компактный в мире 15,6-дюймовый ноутбук из оснащенных сенсорным дисплеем OLED с разрешением 4K UHD.Элегантный дизайн подчеркивает творческую направленность ZenBook Pro 15. Дисплей NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3. Благодаря ультратонкой рамке относительная площадь экрана составляет 88%.Ноутбук ZenBook Pro 15 оснащается процессором Intel® Core™ i7 или i5 10-го поколения серии H, 16 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (в максимальной комплектации), а также высокоскоростным твердотельным накопителем емкостью до 1 TБ с интерфейсом PCIe® 3.0 x4.ZenBook Pro 15 предназначен для продуктивной творческой работы и оснащен новейшей версией дополнительного дисплея ScreenPad™ диагональю 5,65 дюйма. Этот дисплей встроен непосредственно в тачпад ноутбука под стеклянным покрытием. Его интерфейс ScreenXpert 2.0, напоминающий смартфонные, позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме.Ноутбук ZenBook Pro 15 оснащается аккумулятором высокой емкости 96 Вт•ч и полночным наборов портов ввода/вывода, включая порт USB-C® с поддержкой интерфейса Thunderbolt™ 3 USB-C®, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI 2.0, аудиоразъем и слот для карты памяти SD. Высокоточный экранный шарнир ErgoLift задает оптимальный наклон клавиатуры для комфортного набора текста, а инфракрасная камера позволяет удобно авторизоваться в системе с помощью функции Windows Hello. Модуль WiFi 6 (802.11ax) обеспечивает высочайшую скорость беспроводной связи, а фирменная технология ASUS WiFi Master Premium отвечает за ее безупречную стабильность.Zen AiO 24/22 – многофункциональные, высокопроизводительные и очень красивые моноблоки. Изящную конструкцию этих устройств подчеркивает смещенная от центра металлическая подставка, а защищенные тканью фронтальные динамики с сертификацией Harman Kardon, не только превосходно звучат, но и элегантно дополняют дизайн этих новых мощных моноблоков. Дисплей NanoEdge диагональю 23,8 или 21,5 дюйма заключен в ультратонкую рамку. Относительная площадь экрана у моделей Zen AiO 24/22 составляет 93%.В максимальную аппаратную комплектацию моноблоков Zen AiO 24/22 входят процессор Intel® Core™ i7 10-го поколения и дискретная графика NVIDIA® MX330, позволяющая использовать их для редактирования фото- и видеоматериалов и даже рендеринга трехмерных объектов. Система хранения состоит из двух высокоскоростных твердотельных накопителей и жесткого диска большой емкости. Твердотельные накопители можно объединять в массив RAID0 или RAID1, чтобы обеспечить еще более высокую скорость работы с данными и надежность их хранения. Наличие разъема HDMI (опция) позволяет подключать к моноблоку ноутбук, мобильное устройство, игровую консоль или широкоформатную телевизионную панель. Совместимость со стандартом крепления VESA означает, что моноблоки Zen AiO 24/22 можно не только устанавливать на столе, но и вешать на стену.Представленные на онлайн-презентации Built for Brilliance устройства ASUS поступят в продажу в России в ноябре.





