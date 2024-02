Функциональный фитнес-трекер с GPS, NFC и 14-дневной автономностью.

Компания Xiaomi представила свой новый фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 8 Pro на выставке MWC 2024 в Барселоне. Это устройство уже доступно на китайском рынке с августа прошлого года, а теперь появится в продаже и на международном рынке.

Xiaomi Smart Band 8 Pro оснащен 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 336 x 480 пикселей. Экран отличается высокой четкостью благодаря плотности пикселей 336 ppi и плавной частоте обновления 60 Гц. Кроме того, дисплей поддерживает отображение 16,7 миллионов цветов и достигает максимальной яркости 600 нит для комфортного просмотра даже при ярком солнечном свете.



Сам фитнес-браслет выполнен в легком и тонком корпусе толщиной 9,99 мм и весом всего 22,5 грамм. При этом корпус изготовлен из прочного волокнистого полимера, а экран защищен закаленным 2D-стеклом. Также в конструкции используются антибактериальные и приятные для кожи материалы. Дополняют дизайн элегантные кожаные ремешки.



Xiaomi Smart Band 8 Pro оснащен широким набором датчиков для отслеживания различных показателей здоровья и активности. В их число входят акселерометр, гироскоп, оптический датчик частоты сердечных сокращений, датчик уровня кислорода в крови и датчик освещенности. Благодаря этим датчикам идет непрерывное отслеживание частоты пульса, уровень SpO2, стресс, качество сна и показатели женского здоровья. Кроме того, устройство водонепроницаемо - его можно не снимать во время плавания.



Для любителей спорта в Xiaomi Smart Band 8 Pro предусмотрено более 150 режимов тренировок с автоматическим распознаванием активности. Браслет анализирует интенсивность нагрузки, рассчитывает сожженные калории, пройденные шаги и другие показатели. А профессиональные алгоритмы помогают оптимизировать тренировки и восстановление.

Автономность работы

Xiaomi Smart Band 8 Pro оснащен аккумулятором емкостью 289 мАч, который обеспечивает до 14 дней автономной работы устройства. Этого достаточно даже для самых активных пользователей. При включенном режиме Always On Display, когда на экране постоянно отображается время и основная информация, заряда батареи хватает на 6 дней.Также предусмотрена функция быстрой зарядки - всего за 10 минут подзарядки вы получите дополнительные 2 дня работы. Это очень удобно, когда нужно срочно выйти из дома, а заряд браслета на исходе.Одной из особенностей Xiaomi Smart Band 8 Pro является встроенный чип GNSS для независимого спутникового слежения. Он поддерживает 5 основных навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo и др.) для максимально точного отслеживания местоположения и маршрутов во время пробежек или велотренировок.Устройство оснащено модулями Bluetooth 5.3 и NFC. Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное соединение со смартфоном, а NFC позволяет использовать Xiaomi Smart Band 8 Pro для бесконтактных платежей.Также на смарт-браслете предустановлено более 100 различных циферблатов. Среди них можно выбрать любой по вкусу или настроению. Еще есть режим Always On Display, когда на экране постоянно отображается основная информация.Управление функциями осуществляется через специальное приложение Mi Fitness, которое доступно для смартфонов на платформах iOS и Android. В приложении можно просматривать подробную статистику, анализировать данные о тренировках и сне, настраивать циферблаты и уведомления.Таким образом, новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 Pro получился очень функциональным как для слежения за здоровьем, так и для активных тренировок на открытом воздухе. Он уже поступил в продажу по цене от 69 евро за базовую модель.