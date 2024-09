Microsoft признала, что игры с высокими графическими требованиями могут не запускаться на Copilot+, и посоветовала игрокам выбирать альтернативные ПК.

Источник изображения: Microsoft

Новые ПК Microsoft Copilot+, которые обещают высокую производительность для задач искусственного интеллекта и длительное время работы от батареи, сталкиваются с серьезными трудностями в гейминге. Как сообщает издание Macrumors, устройства на базе Arm не могут обеспечить совместимость с популярными играми, предназначенными для архитектуры x86. Проблема возникает из-за использования чипов Qualcomm Snapdragon, которые объединяют центральный процессор (CPU), графический процессор (GPU) и нейронный процессор (NPU). При этом около 15% пользователей ноутбуков являются геймерами, и они не привыкли сталкиваться с несовместимостью.

Чтобы решить проблему, Microsoft разработала технологию Prism, аналог Rosetta 2 для Mac, позволяющую запускать приложения x86 на устройствах с Arm-архитектурой. Однако, тесты показали, что из 1300 протестированных игр лишь половина смогла запуститься без ошибок и сбоев. Проблемы с Prism проявляются не только в играх с высокими графическими требованиями, но и в более простых проектах, что вызывает беспокойство у пользователей, желающих использовать Copilot+ для игр.

Некоторые игры, такие как Fortnite и League of Legends, не могут запускаться на новых ПК из-за несовместимости античит-софта с Arm-архитектурой. Это препятствует запуску даже тех игр, которые не требуют значительных графических ресурсов. На данный момент не предложено быстрого решения для этой проблемы, что соответственно создает трудности для геймеров, которые приобрели компьютеры Microsoft Copilot+.

Ранее в июне обзоры ПК Copilot+ уже указывали на проблемы с Prism. Например, издание The Verge сообщало, что Premiere Pro был «практически неработоспособным», а рендеринг проектов в Blender оказался «ужасным». Игры, такие как Shadows of the Tomb Raider, постоянно вылетали, а такие популярные тайтлы, как Destiny 2, Starfield, Halo Infinite и Fall Guys, не запускались вовсе. В ответ на критику Microsoft заявила, что игры с высокими графическими требованиями могут не работать на устройствах Copilot+ и рекомендовала игрокам выбирать альтернативные ПК.