Компания призналась в том, что совершила ошибку в отношении использования искусственного интеллекта (AI) в разработке арта для своих игр.

Американская компания Wizards of the Coast, занимающаяся изданием настольных ролевых игр, таких как Dungeons & Dragons and Magic: The Gathering, недавно призналась в том, что совершила ошибку в отношении использования искусственного интеллекта (AI) в разработке арта для своих игр. Эта признание было сделано после того, как многие пользователи заметили следы использования AI в артах.

реклама



Ранее компания утверждала, что не использует искусственный интеллект в дизайне и рисунках.

«Мы допустили ошибку, когда сказали, что опубликованное нами маркетинговое изображение не было создано с использованием искусственного интеллекта», — объяснили Wizards of the Coast в своем сообщении в Twitter. Компания объяснила свои слова тем, что искусственный интеллект случайно "проник" в арты, так как в используемом ими графическом редакторе Photoshop, AI в последних версиях внедрен по умолчанию.

Как сообщает TechRadar, в 2023 года также был замечен персонаж, предположительно созданный искусственным интеллектом. Им оказался безрукий гном из D&D Player's Handbook. Тогда разработчики так и не смогли толком ничего объяснить.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако сейчас компания поспешила успокоить своих игроков - Wizards of the Coast будет работать только с художниками и иллюстраторами и намерена инвестировать в традиционные методы создания изображений.