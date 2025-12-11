Финальный релиз ожидается в марте 2026 года.

Samsung расширяет внутреннее тестирование новой версии программной оболочки One UI 8.5. Помимо Galaxy S25, участвующих в публичной бета-программе, в работу вовлечены также Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, Galaxy S24-серия и Galaxy S24 FE.

Согласно данным с серверов компании, на устройствах уже развёрнуты тестовые сборки со следующими индексами: F956BXXU2DYLB для Galaxy Z Fold 6, F741BXXU2DYLB для Galaxy Z Flip 6, DYL5 — для Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, а также S721BXXU8DYLB для Galaxy S24 FE. Эти версии соответствуют ранней стадии разработки. В то же время публичная бета One UI 8.5 для Galaxy S25 доступна в четырёх странах: Южной Корее, Германии, США и Великобритании. О сроках запуска бета-программы для остальных устройств официальной информации нет.

One UI 8.5, основанная на Android 16, включает обновлённые иконки с эффектами глубины, переработанные анимации, расширенные настройки панели быстрого доступа, а также изменения в Galaxy AI, касающиеся генерации и редактирования изображений. Также внесены корректировки в производительность системы, управление разрешениями приложений и функциональность Samsung Health.

Планируется, что One UI 8.5 в стабильной версии появится на серии Galaxy S26, релиз которой ожидается в марте 2026 года. Устройства предыдущих поколений — включая S25, S24 и складные модели — получат финальную сборку обновления позже, вероятно, в конце марта. Пока компания не объявляла о расширении бета-программы на эти аппараты.