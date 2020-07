Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Издание Metacritic опубликовало список из двух десятков лучших игр по итогам первой половине нынешнего года. Вопреки предположениям нашумевший эксклюзив для Sony PlayStation 4 не смог занять первую строчку. Как вы поняли, речь про The Last of US II. Но лидерство осталось тоже за игрой, созданной для консоли компании из Японии.

95 баллов присудили ролевой игре Persona 5 Royal разработчиков Altus и P Studio на основе 71 рецензии. При этом чуть более 2000 пользователей поставили оценку 8,1 из 10. Приключенческий боевик The Last of US II получил на 1 балла меньше, но был забросан отрицательными обзорами от геймеров. Замкнул топ-3 шутер от первого лица Half-Life Alyx. Он набрал 93 балла.

По 90 пунктов было присуждено платформеру Ori and the Will of the Wisps для Windows / Xbox One и симулятору жизни Animal Crossing: New Horizons для консоли Nintendo Switch. На 1 балл меньше набрали ролевая игра Xenoblade Chronicles: Definitive Edition и песочница Dreams.

Ещё один шутер от первого лица занял 8-е место с 88 баллами в активе. Речь о DOOM Eternal. Замкнули топ-10 карточная игра Legends of Runeterra в паре Action/RPG Final Fantasy VII Remake, которым выписали по 87 пунктов.

Вторую десятку с 86 баллами в активе открывают и Desperados III. Также в топ-20 попали Nioh 2 (85 баллов), Streets of Rage, Panzer Corps 2, Lair of the Clockwork God, If Found… и Deep Rock Galactic (по 84 балла), а замкнули двадцатку лучший проектов по итогам первого полугодия MLB the Show 20 и Command & Conquer Remastered Collection (по 83 балла).