Metacritic назвал топ-20 видеоигр первой половины 2020 года – The Last of US II не стала лидером
Издание Metacritic опубликовало список из двух десятков лучших игр по итогам первой половине нынешнего года. Вопреки предположениям нашумевший эксклюзив для Sony PlayStation 4 не смог занять первую строчку. Как вы поняли, речь про The Last of US II. Но лидерство осталось тоже за игрой, созданной для консоли компании из Японии.
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95 баллов присудили ролевой игре Persona 5 Royal разработчиков Altus и P Studio на основе 71 рецензии. При этом чуть более 2000 пользователей поставили оценку 8,1 из 10. Приключенческий боевик The Last of US II получил на 1 балла меньше, но был забросан отрицательными обзорами от геймеров. Замкнул топ-3 шутер от первого лица Half-Life Alyx. Он набрал 93 балла.
По 90 пунктов было присуждено платформеру Ori and the Will of the Wisps для Windows / Xbox One и симулятору жизни Animal Crossing: New Horizons для консоли Nintendo Switch. На 1 балл меньше набрали ролевая игра Xenoblade Chronicles: Definitive Edition и песочница Dreams.
Ещё один шутер от первого лица занял 8-е место с 88 баллами в активе. Речь о DOOM Eternal. Замкнули топ-10 карточная игра Legends of Runeterra в паре Action/RPG Final Fantasy VII Remake, которым выписали по 87 пунктов.
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Вторую десятку с 86 баллами в активе открывают и Desperados III. Также в топ-20 попали Nioh 2 (85 баллов), Streets of Rage, Panzer Corps 2, Lair of the Clockwork God, If Found… и Deep Rock Galactic (по 84 балла), а замкнули двадцатку лучший проектов по итогам первого полугодия MLB the Show 20 и Command & Conquer Remastered Collection (по 83 балла).
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